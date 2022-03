Hinten hui, vorne pfui: Mammendorf gewinnt trotz Chancenwuchers gegen Bernbeuren

Der Mann für die schönen Tore: Auch gegen Bernbeuren war Johannes Resl (r.) erfolgreich. © Peter Weber

Der SV Mammendorf hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Coach Felix Mayer gewann beim TSV Bernbeuren mit 2:0.

Mammendorf – Die Treffer für die Schwarz-Gelben erzielte Johannes Resl (20.) und Marco Haag (90.). „Der Sieg ist verdient“, sagte Mayer. Nach anfänglichem Abtasten übernahmen die Gäste das Zepter. Zunächst scheiterte Florian Skoff am Pfosten (15.), zwei Minuten später blieb Marco Haag gegen Bernbeurens Schlussmann Wolfgang Mayer zweiter Sieger. Johannes Resl machte es nach 20 Minuten besser und sorgte mit einem feinen Lupfer für die Führung. Besonders freute sich Mayer, dass „wir danach defensiv sehr gut gestanden sind und praktisch nichts zugelassen haben. Wir haben es gut verteidigt.“

In der zweiten Spielhälfte suchten die Gastgeber ihr Heil in der Offensive, nennenswerte Tormöglichkeiten konnten sie sich jedoch nicht erspielen. Auf der anderen Seite ließen die Mammendorfer die sich bietenden Konterchancen ungenutzt. Erst in der Schlussminute machte Haag den Deckel drauf. (Dirk Schiffner)