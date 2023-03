Mammendorf hat Respekt vor Penzing: „Da haben wir uns immer schwer getan“

Felix Mayer, Trainer des SV Mammendorf. © SV Mammendorf

Jeweils mit dem Selbstvertrauen eines 5:2-Siegs im Rücken gehen der SV Mammendorf und der FC Penzing ins Duell am Sonntagnachmittag.

Mammendorf – Mit einem fulminanten 5:2-Erfolg ist der SV Mammendorf gegen den TSV Utting in die Abstiegsrunde gestartet. Auch der FC Penzing hat zum Frühjahrsauftakt eine deutliche Duftmarke gesetzt (5:2 gegen Oberweikertshofen II). Am Sonntag, 15 Uhr, kommt es zum direkten Duell der Auftaktsieger. „Der Grundstein ist gelegt“, sagt Manager Helmut Lang. „Wenn wir auch gegen Penzing so auftreten, mache ich mir keine Sorgen, dass die Punkte in Mammendorf bleiben.“

Zum Saisonende wird Trainer Felix Mayer den Klub nach vier Jahren verlassen. Mannschaft und Trainer sei dies aber nicht anzumerken, meinte Lang. „Trainer und Mannschaft sind eine starke Einheit. Ich nehme keine Abnutzungserscheinung wahr.“

Der scheidende Coach hat großen Respekt vor den Penzingern: „Da haben wir uns immer schwer getan.“ Nach dem souveränen Sieg in Utting könne man aber selbstbewusst nach vorne schauen. Mit Maximilian Fried durfte sich Mayer sogar über einen halben Neuzugang freuen. Fried, der lange Zeit mit einem Achillessehnenriss ausfiel, stand beim Sieg in Utting erstmals nach 16 Monaten wieder auf dem Feld. Und durfte sich prompt in die Torschützenliste eintragen. (Dirk Schiffner)