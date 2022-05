Nach Niederlage im Kellerduell muss Mammendorf weiter zittern

Teilen

Szene aus dem jüngsten Heimspiel des TSV Bernbeuren (in Weiß) gegen Mammendorf mit Elias Grotz und Thomas Schmölz. © www.holger-wieland.de

Für den SV Mammendorf wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Die Mannschaft von Trainer Felix Mayer verlor das Kellerduell gegen Landsberg mit 0:1 (0:1).

Mammendorf – Kurios: Trotz der Niederlage kletterten die Schwarz-Gelben in der Tabelle aus der Abstiegszone. Wie der TSV Bernbeuren stehen die Mammendorfer bei 25 Punkten und einem Torverhältnis von Minus neun. Bleibt es bei dieser Konstellation, würde am Ende der direkte Vergleich ausschlaggebend sein. Und den hat der SVM für sich entschieden (2:2 und 2:0). Darauf verlassen sollte man sich im Mammendorfer Lager aber nicht. „Wir brauchen schon noch den ein oder anderen Punkt“, sagte Robert Böck.

Nach dem siebten sieglosen Spiel in Folge gibt sich der Mammendorfer Sprecher dennoch selbstbewusst. „Wir haben es in der eigenen Hand.“ Allerdings spricht die Formkurve nicht unbedingt für Mammendorf. Zumindest die zweite Halbzeit konnte sich sehen lassen. „An die gilt es am kommenden Wochenende anzuknüpfen.“ Das Tor des Tages markierte Luis Dillinger mit einem 20-Meter-Schuss durch Freund und Feind hindurch (15.). In der zweiten Spielhälfte waren die Platzherren am Drücker, in der entscheidenden Phase „allerdings nicht zwingend genug“, so Böck. (Dirk Schiffner)