Auftakt von Salamispieltag: Mammendorf unterliegt Penzing

Nicht zufrieden ist SVM-Coach Felix Mayer (links). © Peter Weber

Der SV Mammendorf hat die Nachholbegegnung gegen den FC Penzing mit 0:2 verloren.

Mammendorf - Vergangenes Wochenende fiel der 19. Spieltag in der Kreisliga wegen des kurzzeitigen Wintereinbruchs ins Wasser. In einer Art Salami-Spieltag werden die insgesamt sieben Partien nun nachgeholt. Den Anfang machten am Donnerstag der SV Mammendorf und der FC Penzing. Die Gäste aus dem Nachbarlandkreis behielten mit 2:0 (2:0) die Oberhand und bleiben dem Spitzenduo Peiting und Günzlhofen auf den Fersen. Die Mammendorfer versäumten es, sich im Kampf um den Klassenerhalt etwas Luft zu verschaffen.

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams. Allerdings gelang den Gästen zwei Treffer (30., 40.), auch wenn diese eher aus einem Zufallsprodukt entstanden, wie SVM-Coach Felix Mayer meinte. In der zweiten Spielhälfte drängten die Mammendorfer auf einen Treffer, mit Glück und Geschick brachten die Gäste den Sieg über die Zeit. (Dirk Schiffner)