Zum Kreisliga-Auftakt ein Nachholspiel: Moorenweis empfängt Oberweikertshofen II

Teilen

SCO-Trainer Dominik Sammer will seine Mannschaft weiter nach oben bringen. © Privat

Am nächsten Wochenende startet auch die Kreisliga in die Frühjahrsrunde. Quasi als Appetitanreger kommt es am Sonntag, 14.30 Uhr, zum Nachhol-Lokalderby.

Moorenweis – Der TSV Moorenweis empfängt den SC Oberweikertshofen II. Die Gäste rangieren mit 23 Punkten jenseits zwischen Gut und Böse, Moorenweis dümpelt mit zehn Zählern am Tabellenende rum. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt sechs, zum rettenden Ufer sieben Punkte.

Auch wenn die Ergebnisse nicht so zufriedenstellend waren, mit der Vorbereitung zeigten sich beide Übungsleiter zufrieden. „Zwischen den Strafräumen haben wir gut gespielt“, umschrieb es SCO-Trainer Dominik Sammer. „Der Fokus lag auf dem Spielerischen“, sagte Patrick Kohlmeier. Der TSV-Coach kann für die verbleibenden elf Partien auf einige Rückkehrer (u.a. Tobias Heinzinger, Andreas Beinhofer) setzen. „Die ersten Spiele werden richtungsweisend sein“, sagte der 27-Jährige.