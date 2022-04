Nach der Niederlage in Landsberg ist Moorenweis kaum noch zu retten

Die Moorenweiser würde ja wirklich alles versuchen, um in der Liga zu bleiben. Hier kratzt Johannes Vogt den Ball von der Linie. © Ralf Ruder

Die Luft für den TSV Moorenweis im Abstiegskampf wird immer dünner. Die Mannschaft von Coach Patrick Kohlmeier verlor das Kellerduell in Landsberg mit 2:3.

Moorenweis – Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt sechs Spieltage vor Saisonende nun schon neun Zähler. Angesichts der trostlosen Negativserie – zuletzt neun Spiele in Folge ohne Sieg – glauben wohl nur noch die kühnsten Optimisten an einen Ligaverbleib. Der letzte Pflichtspielerfolg der Moorenweiser datiert vom 26. September letzten Jahres (1:0 in Mammendorf).

Es begann eigentlich gut für das Schlusslicht. Nach nur zwei Minuten traf Marco Kapfhammer zur Moorenweiser Führung. Diese Führung hielt bis zum Pausenpfiff von Referee Martin Horne (MSV Bajuwaren München). Landsbergs Yannik Dillinger glich nach 47 Minuten aus. Oliver Theinschnack traf nach 71 Minuten zur Jahn-Führung. In der Schlussphase ging es dann nochmal hoch her.

Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff kam Moorenweis unter gütiger Mithilfe eines Landsberger Spielers zum 2:2 (87.). Doch im Gegenzug gelang den Gastgebern der späte Siegtreffer. (Dirk Schiffner)