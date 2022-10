Oberweikertshofens Zweite dreht Partie: In Eichenau macht der SCO einen 0:2-Rückstand wett

Alessio di Pasquale, SC Oberweikertshofen II. © SC Oberweikertshofen

Ein eiserner Wille, ein starker Keeper und ein später Treffer halten den SC Oberweikertshofen II weiter im Rennen um die Aufstiegsrunde.

Eichenau – Beim FC Eichenau siegte die Mannschaft von Trainer Robert Böttcher mit 3:2 (0:2). Die Starzelbacher verpassten nach der zweiten Niederlage in Folge den Sprung auf Rang drei. In der ersten Spielhälfte hatten die Hausherren mehr Anteile und führten auch verdient mit 2:0. Robert Schliszio traf nach zehn Minuten zur Eichenauer Führung. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhte der FCE-Kapitän vom Elferpunkt dann auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit wendete sich dann das Blatt zu Gunsten der Gäste. Felix Hallmaier verkürzte nach 49 Minuten. Der starke SCO-Schlussmann Alessio di Pasquale hielt sein Team mit zwei Glanzparaden im Spiel. Weikertshofen drückte weiter und belohnte sich nach 64 Minuten durch Louis Pöltl, der zum Ausgleich einschob. Den größeren Siegeswillen zeigten in der Schlussphase die Gäste. Im Nachsetzen drückte Simon Höfer den Ball zum 3:2 über die Linie (84.) „Das war eine super Willensleistung meiner Mannschaft“, freute sich Coach Böttcher. In der Tabelle kletterte der SCO auf den sechsten Platz, zum dritten Platz beträgt der Rückstand nur noch zwei Punkte. (Dirk Schiffner)