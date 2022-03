SC Oberweikertshofen II: Youngster-Truppe rettet einen Punkt gegen Landsberg

Teilen

Fabian Sauer erzielte den Ausgleich für den SC Oberweikertshofen II. © SC Oberweikertshofen

Im ersten Heimspiel des Jahres musste sich der SC Oberweikertshofen II mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen Jahn Landsberg begnügen.

Oberweikertshofen – „Absolut leistungsgerecht“, resümierte Coach Dominik Sammer. In der ersten Spielhälfte hatten die Hausherren Glück, dass es nur 0:1 stand. Nach elf Minuten nutzte Landsbergs Tobias Süß eine Unachtsamkeit der Oberweikertshofener Defensive, die den Ball nicht aus der Gefahrenzone bugsieren konnten (11.). Sammer: „Wir haben teilweise zu naiv gespielt, waren nicht präsent genug.“ Fünf Minuten vor der Pause ließ Zvone Madunic (40.) die größte Einschussmöglichkeit ungenutzt. Die Leihgabe aus dem Bezirksliga-Team setzte den Ball per Direktabnahme am Tor vorbei.

Nach 75 Minuten erzielte Fabian Sauer den verdienten Ausgleich. Eine Flanke von Sebastian Riedmair köpfte Sauer ins Landsberger Gehäuse. In der Nachspielzeit hatten die Hausherren den Siegtreffer auf dem Fuß, spielten ihre personelle Überzahl allerdings nicht sauber genug aus. Sammers Ärger über die ausgelassene Chance seiner Youngster war aber schnell verraucht. In der Tabelle behauptete der SCO den vierten Platz. (Dirk Schiffner)