Ein Mann weniger und 0:2 hinten: Weikertshofens Zweite erkämpft noch ein Remis in Mammendorf

Da lief noch alles für Mammendorf: Oberweikertshofens Moritz Wizani musste mit Rot vom Platz und der SVM führte mit 2:0. Doch der SCO Ii ließ sich davon nicht beeindrucken. © Peter Weber

Kurz vor der Halbzeit sprach fast alles für einen Mammendorfer Sieg. Doch dann schlug der SC Oberweikertshofen II zurück.

Mammendorf – Kaum Veränderung im Abstiegskampf gab es am 20. Spieltag in der Kreisliga. Nahezu alle Teams im Tabellenkeller teilten die Punkte. So auch der SV Mammendorf, der im Derby gegen den SC Oberweikertshofen II zu einem 2:2 (2:1)-Unentschieden kam. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß. Nach 30 Sekunden schoss Kevin Amberger die Schwarz-Gelben in Führung. Marko Bosnjak erhöhte nach 34 Minuten das 2:0 für Mammendorf. Das war es dann mit der Mammendorfer Herrlichkeit. „Wir haben nicht mehr viel zugelassen“, sagte Coach Dominik Sammer.

Selbst von einer personellen Unterzahl ließ sich die junge SCO-Truppe nicht beirren. „In Unterzahl haben wir geilen Fußball gespielt“, freute sich Dominik Sammer. Drei Minuten nach der Ampelkarte für Weikertshofens Moritz Wizani (41.) verkürzte Kevin Bürsch (44.) auf 2:1. In der zweiten Spielhälfte drängte der SCO in einer hitzigen Partie auf den Ausgleich. Vom Elferpunkt traf Leonardo di Pasquale zum verdienten 2:2 (69.). Dabei blieb es dann auch. Sammer war mit „überragenden Leistung sehr zufrieden.“

Nichts zu holen gegeben hatte es zwei Tage zuvor für den SCO II am Karsamstag. Beim TSV Utting verlor die Sammer-Elf mit 1:3 (0:1). „Die waren einfach abgezockter“, sagte Sammer über die im Schnitt über sechs Jahre älteren Uttinger. Seine extrem junge Mannschaft hielt in der ersten Spielhälfte gut mit, konnte sich aber keine echten Tormöglichkeiten erspielen. Utting hatte auch nur eine, diese aber nutzten sie zur Pausenführung (Jonathan Krukow, 45.). Nach einer Stunde legte der Uttinger Torjäger das 0:2 nach. Mehr als der Ehrentreffer durch Leonardo di Pasquale (72.) gelang den SCO-Youngsters aber nicht. In der Schlussphase machte Manuel Eichberg den Deckel drauf. (Dirk Schiffner)