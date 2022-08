Ein einziges Tor entscheidet das Kellerduell: Oberweikertshofen II schlägt Fürstenfeldbruck

Die Kurve bekommen haben die Kicker des SC Oberweikertshofen II mit ihrem ersten Saisonsieg. Beim SC Fürstenfeldbruck geht es in der Tabelle derweil in die entgegengesetzte Richtung.

„Der Knoten ist geplatzt, die Erleichterung ist groß“

Von Thomas Benedikt

Gleich zwei Premieren feierte die zweite Mannschaft des SC Oberweikertshofen am Sonntagnachmittag im Auswärtsspiel gegen den SC Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck – Nicht nur gelang dem SCO sein allererster Saisontreffer. Weil es das einzige Tor des Tages blieb, konnte Weikertshofens zweite Garde mit 1:0 auch den ersten Sieg der neuen Spielzeit bejubeln. „Der Knoten ist geplatzt, die Erleichterung ist groß“, sagte SCO-Trainer Robert Böttcher nach der Partie. Seine Mannschaft hätte sich nach den teils unglücklichen Spielen in den Vorwochen, den Sieg mehr als verdient. „Das haben sie sich im Training erarbeitet.“

Gerade in der Anfangsphase hätte sich sein Team ein Chancenplus gegenüber den Gastgebern vom SC Fürstenfeldbruck erspielt – inklusive drei, vier Hochkarätern. Doch bis auf Fabian Sauer, der in der 2. Minute das 1:0 markierte, konnten die Weikertshofener keine ihrer Möglichkeiten nutzen. „In Nachhinein ist mir das jetzt egal“, sagt Böttcher. „Hauptsache die drei Punkte geholt.“

SC Fürstenfeldbruck muss Verstärkung aus dem zweiten Team holen

Doch die vergebenen Chancen hätten sich auch rächen können. Denn auch der SCF hatte seine Möglichkeiten, die beste in Form eines Pfostentreffers. „Aber wenn du die Chancen nicht nutzt, wirst du bestraft“, sagt Brucks Coach Victor Medeleanu. Seine Mannschaft, die durch einige Spieler aus dem C-Klassen-Team aufgestockt wurde, habe es eigentlich gut gemacht, so der der Trainer.

Aber eine rote Karte für Lukas Blechinger (67.) nach einer vermeintlichen Notbremse schwächte die Gastgeber in der entscheidenden Schlussphase. Zu Unrecht wie Medeleanu findet. Weder sei der Brucker letzter Mann, noch alleiniger Verteidiger in der Situation gewesen. „Aus meiner Sicht war es keine Rote“, sagt Medeleanu. Und so liefen die Brucker bis zum Schlusspfiff dem 0:1-Rückstand hinterher. (Thomas Benedikt)