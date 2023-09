Kreisliga-Programm im Landkreis Fürstenfeldbruck: Maisachs Coach kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Von: Dieter Metzler

Thomas Stehle, SC Maisach. © SC Maisach

Ein derby-armer Spieltag steht in den beiden Kreisligen an. Nur einmal in sechs Partien kommt es zum direkten Duell zweier Brucker Landkreis-Teams.

Landkreis – Erfahrener Coach gegen Trainer-Neuling, Ligafavorit gegen Außenseiter: Der 4. Spieltag in den Zugspitz-Kreisligen hat wieder einiges zu bieten.

Kreisliga 3

Mit jeweils einem Sieg und zwei Niederlagen sind der FC Eichenau und der SC Maisach gestartet. Am Sonntag, 15 Uhr, kreuzen beide Teams die Klingen. Für SCM-Coach Thomas Stehle ist es die Rückkehr an die ehemalige Wirkungsstätte. Zwischen August 2020 und Juni 2022 stand der 47-Jährige an der Eichenauer Seitenlinie. Nach einem Jahr Pause ist Stehle nun wieder in Maisach – bereits zum dritten Mal. Dazwischen coachte er unter anderem den TSV Gernlinden, den FC Aich und den TSV Fürstenfeldbruck-West. Als Spieler war er zu glorreichen Landesliga-Zeiten Denker und Lenker im Spiel des SC Fürstenfeldbruck. Mit seinen 31 Jahren kann Sebastian Schmeiser noch nicht auf eine derartige Trainerkarriere zurückblicken. Die Station in Eichenau ist seine erste.

Für Stehle ist der FC Eichenau einer der Favoriten. „In der Liga kann jeder jeden schlagen. Von daher ist jeder Punkt entscheidend.“ Gegen Maisach fordert Schmeiser „Leidenschaft, Lauf- und Einsatzbereitschaft.“ Im Großen und Ganzen ist Schmeiser mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden, das Spiel gegen Gilching ausgeklammert. „Wir sind auf einem guten Weg. Die Mannschaft hat Qualität.“

Die hat auch der TSV Geiselbullach. Beweisen kann er das am Sonntag, 15 Uhr, beim SC Pöcking.

Kreisliga 4

Der SV Mammendorf will beim TSV Landsberg II an den 2:1-Derbysieg über Aich anknüpfen, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. „Allerdings wird das nicht so einfach“, meint der 2. Abteilungsleiter Johannes Eberle. Landsberg zählt er zu den Aufstiegsfavoriten. Der SVM ist immer noch etwas ersatzgeschwächt. „Deshalb wären wir mit einem Punkt schon zufrieden“, so Eberle. „Natürlich hoffen wir auf mehr.“

Schon ein wenig unter Druck steht dagegen die noch sieglose Oberweikertshofener Zweite, die den FC Weil empfängt. Im Heimspiel am Sonntag ist ein Sieg für Trainer Daniel Stapfer Pflicht. „Wir wissen um den Ernst der Lage“, sagt der SCO-Coach, der nach dem Abschlusstraining mit der Mannschaft noch eine intensive Besprechung abhielt. „Es gibt keine Ausreden mehr. Jeder Spieler muss jetzt liefern. Alles Weitere muss die Mannschaft auf dem Platz zeigen“, fordert Stapfer.

Die Begegnung zwischen dem FC Penzing und dem TSV Moorenweis wurde kurzfristig auf den 5. Oktober, 19.30 Uhr, verlegt. Der Aufsteiger aus Moorenweis bringt aufgrund von Urlaubern, verletzten und kranken Spielern keine komplette Mannschaft zusammen und bat um Verlegung. Penzing stimmte zu. (Dirk Schiffner/Dieter Metzler)