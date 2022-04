Dieses Remis hilft weder Maisach noch Moorenweis im Abstiegskampf

Zum Verzweifeln: Moorenweis (in Rot) ließ wieder zahlreiche Chancen ungenutzt. © Peter Weber

Im Kreisliga-Kellerduell trennten sich der TSV Moorenweis und der SC Maisach 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Moorenweis – So richtig weiter hilft die Punkteteilung aber keinem. Die Hausherren rangieren weiterhin auf dem letzten , Maisach auf dem vorletzten Platz. „Das Ergebnis tut Moorenweis sicherlich mehr weh“, sagte Maisachs Trainer Christian Schneider. Johannes Vogt trauerte zwei verschenkten Punkten hinterher. Nach Ansicht des TSV-Kapitäns hatte sein Team über die gesamte Spielzeit ein deutliches Übergewicht. Aber wieder mal stimmte das Verhältnis zwischen Chance und Torabschluss nicht. „Der Zug zum Tor ist da, aber meist fehlte es am letzten Pass oder gar am Abschluss“, resümierte Vogt. „Wenn wir 2:0 führen, dürfte sich Maisach nicht beschweren.“

Die beste Einschussmöglichkeit in der ersten Hälfte vergab Benedikt Dumhard (20.). Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Alexander Schramm (FC Traubing) kamen die Gäste etwas besser ins Spiel. Sebastian Kipka nutzte eine unglückliche Abwehraktion von Mathias Englschalk, der ihm das Spielgerät auflegte, zur Maisacher Führung (60.).



Danach wurde es unübersichtlich bis hektisch. Maisachs Ahmed Abdoulahi wurde zu Fall gebracht und forderte einen Strafstoß. Schramms Pfeife blieb jedoch stumm. Es entwickelte sich eine kleinere Rudelbildung, in deren Folge sich der Maisach Neuzugang zu einer unappetitlichen Unsportlichkeit hinreißen ließ und vom Platz flog (63.). In Überzahl drängten die Moorenweiser auf den Ausgleich und wurden kurze Zeit später belohnt. Aus dem Gewühl heraus stocherte Marco Kapfhammer den Ball über die Maisacher Torlinie. In der Schlussminute hätten die Gäste den Spielverlauf auf den Kopf stellen können, doch sie spielten einen Konter unsauber zu Ende. (Dirk Schiffner)