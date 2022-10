Lieblingsgegner Weßling: Der SC Fürstenfeldbruck feiert seinen zweiten Saisonsieg

Victor Medeleanu, Trainer des SC Fürstenfeldbruck. © SC Fürstenfeldbruck

Im Nachholspiel bekam der SC Fürstenfeldbruck am Donnerstagabend wieder eine spielfähige Elf zusammen, und die ging sogar siegreich vom Feld.

Fürstenfeldbruck – Mit 3:1 (1:0) gewann die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu beim SC Weßling. Für den SCF war es der zweite Saisonerfolg. Der erste und bis dato letzte Sieg datierte vom 21. August, als die Brucker ebenfalls gegen Weßling gewannen. Nicht nur Medeleanu dürften nach der „schwarzen Woche“ einige Steine der Erleichterung vom Herzen gefallen sein, auch die Rivalen des SC Weßling um den dritten Platz (FC Eichenau, SC Oberweikertshofen II und SC Maisach) dürften das Ergebnis erfreut zur Kenntnis genommen haben. Trotz des zweiten Siegs werden die Kreisstädter die Spielzeit auf dem letzten Platz abschließen.

Jede Menge Erleichterung schwang in den Worten von Medeleanu mit, der den Sieg als „absolut verdient“ bezeichnete. Zwar drückten die Hausherren nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (70.) auf den Ausgleich, doch „wir standen defensiv sehr gut“, sagte Medeleanu. Brucks Edeltechniker Can Cetinkaya schoss seine Farben nach einer halben Stunde in Führung. Fünf Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Zurab Dadianidze nach sehenswerter Vorarbeit von Ferenc Ambrus auf 2:0. Nach ihrem Anschlusstreffer (70.) drängten die Hausherren auf den Ausgleich, doch so richtig gefährlich wurde es für SCF-Keeper Marcel Kemmerer nicht. In der Nachspielzeit machte Cetinkaya mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf.

Am Sonntag, 14 Uhr, steht für den SCF bereits das letzte Heimspiel des Jahres auf dem Programm, dann empfängt die Medeleanu-Crew den SC Maisach. Während es für die Gastgeber nur noch um einen würdigen Abschluss geht, benötigen die Gäste vermutlich noch zwei Siege, um sicher in der Aufstiegsrunde dabei zu sein. Für das Derby verspricht Medeleanu vollen Einsatz. „Wir wollen nicht Schicksal im Kampf um Platz drei spielen.“ (Dirk Schiffner)