SC Fürstenfeldbruck und TSV Peiting trennen sich mit Remis

Iulian Stancu SC Fürstenfeldbruck © SC Fürstenfeldbruck

Der SC Fürstenfeldbruck trotzt dem TSV Peiting einen Punkt ab und hat damit gute Karten im Abstiegskampf.

Fürstenfeldbruck – Noch nicht den Klassenerhalt sicher hat der SC Fürstenfeldbruck. Die Kreisstädter trotzten dem Tabellenzweiten TSV Peiting ein 1:1 (1:0)-Unentschieden ab. Angesichts von vier Punkten Vorsprung bei noch zwei ausstehenden Partien (gegen Moorenweis und Jahn Landsberg) müsste es allerdings schon mit dem Teufel zugehen, dass die Mannschaft von Coach Victor Medeleanu noch auf den Relegationsplatz abrutscht. „Das ist ein Goldpunkt für uns“, zeigte sich Medeleanu mit dem Teilerfolg zufrieden.

In der ersten Halbzeit war nicht ersichtlich, wer um den Aufstieg und wer gegen Abstieg spielt. Nach zehn Minuten vergaben die Gäste vom Elferpunkt die Chance zur Führung. Die gelang wenig später den Hausherren. Mit einem 25-Meter-Freistoßschlenzer ins Kreuzeck brachte Iulian Stancu die Brucker in Führung (16.). Can Cetinkaya und Ferenc Ambrus verpassten ein mögliches zweites Brucker Tor.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Peitinger den Druck und wurden nach 65 Minuten belohnt, als Andreas Stadler zum Ausgleich einnickte (65.). Danach drängten die Peitinger, die um den Zwischenstand in Günzlhofen wussten, auf den Siegtreffer. „Doch wir haben mit Kampf und Leidenschaft dagegen gehalten“, lobte Medeleanu. (Dirk Schiffner)