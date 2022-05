SC Maisach gewinnt überraschend gegen FC Penzing

Schoss die Maisacher früh auf die Siegerstraße: Fabian Plutka © SC Maisach

Der SC Maisach sendet mit einem überraschenden 3:0-Erfolg gegen den FC Penzing ein Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Maisach – Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf hat der SC Maisach gesendet. Die Mannschaft von Coach Christian Schneider gewann gegen den FC Penzing mit 3:0 (1:0) und verkürzte den Abstand zum rettenden Ufer auf nur noch einen Zähler. Erstmals auf einem Abstiegsplatz steht der SV Mammendorf. Die Schwarz-Gelben verloren bereits am Mittwoch das vorgezogene Duell gegen den TSV Peiting in der Nachspielzeit mit 2:3 und mussten am Wochenende tatenlos zusehen, wie sie in der Tabelle durchgereicht wurden.

Nicht nur deshalb schöpfen die Maisacher wieder Hoffnung. Gegen den Tabellenvierten, der in der Vergangenheit schon engagiertere Auftritte an den Tag gelegt hatte, machten die Hausherren von Beginn an klar, dass es nur einen Sieger geben würde. Nach sechs Minuten schoss Fabian Plutka den Sportclub früh auf die Siegerstraße. Stefan Wörl legte fünf Minuten nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Heinrich Deutscher (Inningen) das 2:0 nach. In der Folge spielte Maisach die Führung locker nach Hause. Den Schlusspunkt setzte Markus Schneider nach einer Stunde. Am kommenden Sonntag geht’s für den SC Maisach zum Spitzenreiter Günzlhofen. (Dirk Schiffner)