Marschroute des SC Maisach: „Wir wollen den einen oder anderen Favoriten ärgern“

Gegen Peiting erkämpften sich die Maisacher (in Schwarz) ein 1:1-Unentschieden © Dieter Metzler

Der SC Maisach kann befreit aufspielen. In der Aufstiegsrunde empfängt das Team von Trainer Christian Schneider den Spitzenreiter Jahn Landsberg.

Maisach – Im vergangenen Sommer stand der SC Maisach am Abgrund zur Kreisklasse. Eine halbe Saison später mischt der Sportclub im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga mit. Große Hoffnungen auf eine Versetzung nach oben macht sich Chef-Trainer Christian Schneider jedoch nicht. Im Lager des Sportclubs ist man nach Jahren des Abstiegskampfes froh, dass man jetzt eine entspannte Frühjahrsrunde spielen kann. „Wir wollen den einen oder anderen Favoriten ärgern“, sagte Schneider.



In den ersten beiden Spielen klappte das ganz gut. Gegen Peiting erkämpfte sich der SCM ein 1:1-Unentschieden, gegen den einstigen Abstiegsrivalen aus Rottenbuch gelang ein 2:2. Nur bei der 0:4-Klatsche beim TSV Geiselbullach bekam man die Grenzen aufgezeigt.



Am Sonntag, 15 Uhr, wartet mit Jahn Landsberg die Mannschaft der Stunde. Die Gäste sind mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen in die Meisterrunde gestartet. Gegen Landsberg aber auch in den kommenden Wochen geht es für Schneider darum, dass „wir uns als Mannschaft weiter entwickeln und an unseren Aufgaben wachsen.“ (Dirk Schiffner)