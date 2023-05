Kreisliga kompakt: Aich rückt der Spitze auf die Pelle - SCF-Partie nach Faustschlag abgebrochen

Turbulenter Spieltag in den Zugspitz-Kreisligen. Neben zwei Spitzenspielen gab es auch ein unrühmliches Ende beim SC Fürstenfeldbruck.

Landkreis – Volles Programm war in den Kreisligen im Landkreis Fürstenfeldbruck geboten. Gleich acht Partien mit Landkreis-Beteiligung standen am Wochenende im Terminkalender.

Meisterrunde B

FC Aich - TSV Peiting 2:0 (1:0) - Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg ist der FC Aich wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Bastian Jaschke gewann im Verfolgerduell gegen den TSV Peiting mit 2:0 (1:0) und darf sich, da es im Topspiel zwischen Landsberg und Geiselbullach keinen Sieger gab, nun auch wieder Hoffnungen auf den Aufstieg hoffen. Drei Punkte stehen die Aicher hinter Geiselbullach, sechs Punkte hinter Landsberg. An den kommenden Spieltagen geht es gegen die Topteams. „Wir schauen nicht auf die Tabelle“, versuchte Jaschke vor dem Spiel glaubhaft zu machen. „Wir wollen fünf gute Spiele absolvieren, dann schauen wir, wofür es reicht.“

Das erste gute Spiel haben die Kicker aus dem Brucker Vorort abgeliefert. Und die Brüder Maximilian (24), Manuel (21) und Quirin Milde (20) hatten einen großen Anteil dran. Schlussmann Maximilian Milde hielt erstmals seit einem halben Jahr seinen Kasten wieder sauber. Und vorne trafen seine beiden jüngeren Brüder ins Schwarze. Bereits nach vier Minuten schoss Quirin Milde die Hausherren auf die Siegerstraße. Von Florian Friedrich und Manuel Milde mustergültig in Szene gesetzt, brauchte der eigentlich als Torhüter gelistete Quirin Milde aus Nahdistanz nur noch den Fuß hinhalten. In der Folge hatten die Hausherren weiterhin alles im Griff und Peiting nichts zu bestellen. Erst gegen Ende der ersten Spielhälfte kamen die Gäste besser ins Spiel. „Das haben wir aber solide wegverteidigt“, lobte Jaschke seinen Defensivverbund. Zweimal musste Keeper Maximilian Milde beherzt eingreifen.

Wie schon in der ersten Halbzeit gehörten auch die ersten Minuten nach Wiederbeginn den Aichern. Nach Vorarbeit von Florian Friedrich traf diesmal Manuel Milde zum 2:0 (50.). Der FCA spielte danach die Zwei-Tore-Führung entspannt über die Zeit. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Alexander Schramm verpasste Manuel Milde vom Elferpunkt seinen ganz persönlichen Doppelpack. Doch wie schon vor zwei Wochen brachte der FCA-Torjäger das Spielgerät erneut nicht im Tor unter. Diesmal war es „kein Beinbruch“, wie Jaschke betonte.

Jahn Landsberg - TSV Geiselbullach 1:1 (1:0) – Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel der Meisterrunde zwischen Jahn Landsberg und dem TSV Geiselbullach. Nach hoch spannenden, teils hochemotionalen, 90 Minuten trennten sich der Spitzenreiter und der Verfolger 1:1 (1:0). Besser leben können vermutlich die Hausherren mit der Punkteteilung. Die Jahnler stehen vier Spieltage vor dem Saisonende weiterhin drei Zähler vor dem TSV Geiselbullach. TSV-Spielertrainer Stefan Held gibt sich optimistisch. „Wenn wir so spielen, wie heute in den ersten 70 Minuten, werden wir am Ende auf Platz eins stehen.“ Anzumerken sei, dass es die Bullacher freilich nicht mehr in der eigenen Hand haben. Aber zumindest der Relegationsplatz wäre dann sicher.

Die 150 Zuschauer sahen ein Spitzenspiel auf hohem Niveau. Die Gäste waren von Beginn an auf Betriebstemperatur. Nach einer präzisen Hereingabe von Jens Bürger wurde der einschussbereite Lukas Bründl in letzter Sekunde geblockt. In der Folge waren die Bullacher das spielbestimmende Team. Doch das Tor machte Landsberg. Beim Führungstreffer durch Bastian Dillinger wirkte die TSV-Hintermannschaft reichlich unsortiert (28.). Geiselbullach zeigte sich hiervon jedoch unbeeindruckt und erarbeitete sich einige gute Einschussmöglichkeiten. Lukas Bründl (32.) und Martin Held (34.) verzogen nur knapp, Sebastian Kunz traf nur die Querlatte (35.).



Drei Minuten nach Wiederbeginn traf Matthias Dressel zum verdienten Ausgleich. Eine Freistoßflanke von Felix Thurner drückte der 32-Jährige aus fünf Metern über die Torlinie. Danach ließen die Gäste etwas nach, doch die Landsberger zeigten sich mit dem Unentschieden zufrieden.

SC Maisach - FC Wildsteig 0:0 – Nach dem torlosen Remis gegen den FC Wildsteig und dem sechsten sieglosen Spiel in Folge kann der SC Maisach auch rein rechnerisch den Aufstieg abhaken. Aber dieses Vorhaben hatte Cheftrainer Christian Schneider ohnehin nie wirklich auf dem Schirm. Im Grubenstadion war man froh, dass man nach Jahren des Abstiegskampfes den bereits in der Winterpause gemeistert hatte.

Im Duell der beiden letztjährigen Abstiegsreleganten konnten beide Teams jeweils eine Halbzeit für sich beanspruchen. „In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel unter Kontrolle“, meinte Schneider. Allerdings ohne echte Torchancen. Nach der Pause mischten dann die Gäste munter mit. SC-Keeper Leonhard Spicker hielt sein Team mit einigen Paraden im Spiel. In der Schlussphase wurde es dann turbulent. Beide Mannschaften öffneten ihre Visiere und spielten auf Sieg. Doch der Lucky Punch gelang weder dem SC Maisach noch dem FC Wildsteig. Wie im Hinspiel stand auch diesmal letztlich eine Punkteteilung im Spielberichtsbogen.

Abstiegsrunde D

SC Weßling - SC Fürstenfeldbruck abbr. – Es waren nur noch wenige Sekunden bis zum dritten Sieg in der Abstiegsrunde zu spielen. Durch einen Treffer von Lukas Blechinger führte der SC Fürstenfeldbruck beim SC Weßling. SCW-Manager Martin Jakob bezeichnete das Match als „ein ganz normales Kreisliga-Spiel.“ Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselte SCF-Spieler Yahia Semache schlug Weßlings Sebastian Glasz unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Schiedsrichter Mert Akkoyun, der Semache sofort die rote Karte zeigte, brach nach einer kurzen Unterredung mit den beiden Spielführern die Partie daraufhin ab. Im Lager des SCF verurteilte man die Tat auf das Schärfste. Coach Victor Medeleanu war sprachlos. Der ebenfalls fassungslos wirkende Teammanager Roman Vogl distanzierte sich im Name des Vereins vom Verhalten des Spielers. „Das war die Tat eines einzelnen Spielers.“



Neben einer zivilrechtlichen Anzeige wird Semache auch mit einer harten Strafe durch das BFV-Sportgericht rechnen müssen. Im SCF-Dress wird der 26-Jährige die Strafe nicht absitzen. Noch vor Ort wurde Semache aus dem Verein ausgeschlossen, wie Vogl bestätigte. Über die Wertung des Spiels wird nun das Sportgericht entscheiden. Bei Glasz wurden eine Kieferprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert.

Abstiegsrunde E

SC Oberweikertshofen - FC Penzing 4:2 (1:0) – Das torreichste Spiel des Tages lieferten sich der SC Oberweikertshofen II und der FC Penzing. Nach kurzweiligen 90 Minuten siegte die Zweitvertretung des Landesligisten mit 4:2 (1:0). SCO-Trainer Christian Feicht stufte den Sieg als „verdient“ ein. Allerdings erlebte der scheidende Übungsleiter ein wahres Auf und Ab der Gefühle.

Nach den beiden sehenswerten Treffern von Christian Mühlberger (Freistoß ins Kreuzeck, 23.) und Leonardo di Pasquale (trockener Knaller unter die Latte, 52.) schien der vierte Sieg in Folge in trockenen Tüchern. Penzing konnte jedoch per Doppelschlag durch Nicolas Dietmaier und Timo Schanderl (63./68.) ausgleichen. Beim Ausgleichstreffer machte SCO-Keeper Alessio di Pasquale nicht die glücklichste Figur.



Doch Oberweikertshofen drehte das Spiel wieder. Per Elfer schoss Constantin von Borries den SCO wieder in Führung (81.). Zuvor hatte der etwas ungestüm aus seinem Kasten herauseilende Penzinger Schlussmann Philipp Haag Weikertshofens Jakob Kuhbandner zu Fall gebracht. Mit einer schönen Einzelleistung markierte Simon Hofer fünf Minuten vor dem Ende das 4:2.

FC Eichenau - SV Unterdießen 1:0 (1:0) – Nicht schön, aber zumindest erfolgreich. Nach dem knappen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Unterdießen darf sich der FC Eichenau wieder Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen. Für die Gäste aus dem Landsberger Hinterland wird die Luft im Tabellenkeller dagegen bereits ziemlich dünn.

Markus Wex sah in der ersten Halbzeit viel Stückwerk. „Wir hatten viele leichte Ballverluste.“ Auch mit dem Zugriff war der Eichenauer Coach nicht zufrieden. „Wir haben die Intensität nicht auf den Platz gekriegt.“ Bei zwei Großchancen der Gäste bewahrte FCE-Schlussmann Maximilian Tretschok sein Team vor einem Rückstand.



In der Halbzeitpause machte Wex seiner jungen Mannschaft eine entsprechende Ansage. Und siehe da: Nach einem lehrbuchmäßigen Angriff über Toni Pauker und Kapitän Robert Schliszio hatte der mit aufgerückte James Phebey keine Mühe, den Ball über die Linie zu drücken (57.). „Ein Tor des Willens“, lobte Wex Phebey. „Ein echter Leader auf dem Platz.“ Mit der Führung im Rücken spielte es sich entspannter für die Hausherren. Einzig die Chancenverwertung bekrittelte Wex. „Die Konter haben wir zu unsauber gespielt.“

SV Mammendorf - TSV Utting 4:1 (2:0) – Die Ballermänner der Liga haben wieder zugeschlagen. Nach dem 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen den TSV Utting kann sich der SV Mammendorf auf eine weitere Saison in der Kreisliga einstellen. Die Gäste vom Ammersee dagegen müssen noch etwas zittern.

In der Abstiegsrunde läuft es für den SVM. In den bisherigen sechs Partien schoss die Mannschaft von Coach Felix Mayer satte 22 Tore. Zum Vergleich: In der Hinrunde gelangen den Mammendorfern in 14 Partien lediglich 18 Treffer. Gegen Utting eröffnete Dominik Magotsch nach 12 Minuten mit einem sehenswerten 25-Meter-Knaller den Torreigen. Per Elfer konnten die Gäste ausgleichen (24.). „Da haben wir uns einfach etwas blöd angestellt“, ärgerte sich Mayer – jedoch nur kurzzeitig.

Denn nur fünf Minuten später schoss Kevin Amberger die Schwarz-Gelben wieder in Führung. Nach dem 3:1 durch Maximilian Fried (55.) war der Uttinger Wille gebrochen. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Alexander Schramm (Traubing) machte erneut Maximilian Fried mit einem blitzsauberen Konter den Deckel drauf. (Dirk Schiffner)