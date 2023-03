Meisterrunde B: Maisach und Wildsteig sorgen für Unterhaltung

Kreisliga kompakt: Torloses Remis im Spitzenspiel zwischen Geiselbullach und Landsberg

Von: Dieter Metzler

Viel zu tun hatte Schiedsrichter Martin Dämmer. Er verteilte insgesamt elf gelbe Karten. © Peter Weber

Frühjahrsauftakt in den Kreisligen des Zugspitz-Kreises: Sieben Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck waren am 1. Spieltag im Einsatz.

Landkreis - In der Aufstiegsrunde gab es am Wochenende keinen Sieg für die Landkreis-Fans zu bejubeln. Dafür lief es im Kampf um den Klassenerhalt umso besser. Außer dem SC Oberweikertshofen II sind alle Brucker Teams mit drei Punkten in die Runde gestartet.

Meisterrunde B: Ausgeglichenes Kräftemessen der Top-Teams

Tor- aber nicht trostlos trennten sich der TSV Geiselbullach und Jahn Landsberg zum Auftakt der Meisterrunde. Durch die Punkteteilung bleiben beide Mannschaften punkt- und torgleich an der Tabellenspitze. Sowohl Geiselbullach als auch Landsberg brachten jeweils sechs Bonuspunkte aus der Vorrunde mit. Dem Sieg näher waren nach Ansicht von Stefan Held jedoch die Hausherren. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten die klar besseren Torchancen“, proklamierte der Bullacher Spielertrainer für seine Farben. Doch die Gelb-Weißen hatten ihrerseits die Visiere noch nicht richtig eingestellt. So steuerte nach 20 Minuten Lukas Bründl allein auf Landsbergs Schlussmann Matthias Graf zu. Doch der 26-jährige Stürmer setzte das Spielgerät neben das Tor.

Zehn Minuten später kam Michael Falsner dem Landsberger Gehäuse näher. Den 20-Meter-Freistoß konnte Graf gerade noch um den Pfosten lenken. Bei zwei weiteren Standards hatten die knapp 150 Zuschauer den Torschrei auf den Lippen. Die Gäste kamen ihrerseits einmal gefährlich dem Geiselbullacher Tor nahe. Alexander Wagner blieb im direkten Duell mit Held jedoch nur zweiter Sieger (40.). In der zweiten Spielhälfte waren die Gastgeber, die nun zusätzlich noch gegen den stürmischen Wind ankämpfen mussten, zwar weiterhin spielbestimmend, aber nicht mehr ganz so dominant. Lukas Bründl hatte noch zwei weitere Einschussmöglichkeiten. Er blieb jedoch glücklos.

Viel zu tun hatte Schiedsrichter Martin Dänner mit dem Spiel. Insgesamt elf Gelbe Karten und zwei Fünf-Minuten-Zeitstrafen verhängte der Unparteiische vom SV Am Hart München gegen beide Teams. „Es war ein hartes, aber kein unfaires Spiel“, attestierte Held dem Referee eine gute Spielleitung.

Meisterrunde B: Aich kassiert späten K.O.-Treffer

Mit einer 1:2 (0:0)-Niederlage beim TSV Peiting ist der FC Aich in die Meisterrunde gestartet. Der Siegtreffer für die Gastgeber fiel erst in der Nachspielzeit. Entsprechend bedient war Bastian Jaschke. „Ein Unentschieden wäre allemal verdient gewesen“, resümierte der Aicher Trainer.



Ein fußballerischer Leckerbissen war der Kick im Pfaffenwinkel nicht. Vor allem in der ersten Halbzeit spielten beide Teams zunächst aus einer kontrollierten Defensive. Keiner wollte einen Fehler machen. Entsprechend überschaubar war die Anzahl an Tormöglichkeiten.



Nach Wiederanpfiff öffneten Peiting und Aich langsam die Visiere. Nach 63 Minuten brachte Michael Boos die Gastgeber in Führung. Dem Treffer haftete ein wenig der Makel der Abseitsstellung an. „Danach haben wir uns gut ins Spiel zurückgekämpft“, sagte Jaschke. Moritz Reichlmaier glich zehn Minuten vor dem Schlusspfiff aus. Da spielten die Aicher in Überzahl, da ein Peitinger Akteur eine Zeitstrafe absaß. In der Schlussphase entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch – mit dem glücklicheren Ende für Peiting. Aus dem Gewühl gab es das Siegtor für den TSV Peiting.

Meisterrunde B: Maisach und Wildsteig sorgen für Unterhaltung

Im vergangenen Jahr retteten sich sowohl der FC Wildsteig/Rottenbuch als auch der SC Maisach in der Abstiegsrelegation vor dem drohenden Abstieg in die Kreisklasse. Eine gute Hinrunde später finden sich beide Teams in der Meisterrunde wieder. Beim Wiedersehen gab es allerdings keinen Sieger.



Nach abwechslungsreichen 90 Minuten trennten sich die einstigen Abstiegsaspiranten leistungsgerecht 2:2 (0:1)-Unentschieden. Nach anfänglich vorsichtigem Abtasten übernahmen die Gäste aus Maisach die Kontrolle über das Spiel. Der vom SC Pöcking zurückgekehrte Josef Hartmann traf nach 35 Minuten zur Maisacher Führung. In der zweiten Spielhälfte wurden die Hausherren stärker. Florian Müller (53.) und Klaus Uhlschmied (70.) drehten das Spiel zu Gunsten der Pfaffenwinkler.

Der kurz zuvor eingewechselte Ahmed Abdulahi traf zehn Minuten vor dem Schlusspfiff der souveränen Schiedsrichterin Jacqueline Heß (München) zum verdienten Ausgleich. Da beide Mannschaften mit der Punkteteilung einverstanden waren, passierte nicht mehr viel.

Abstiegsrunde D: SCF-Neuzugänge schlagen sofort ein

Nach einer grottenschlechten Vorrunde soll es beim SC Fürstenfeldbruck in diesem Frühjahr wieder aufwärts gehen. Zum Auftakt der Abstiegsrunde setzten die Kreisstädter ein erstes Ausrufezeichen. Die Mannschaft von Cheftrainer Victor Medeleanu gewann gegen den SC Wessling mit 5:2 (3:0). „Wir haben noch nichts erreicht“, versuchte der Rumäne jedoch auf die Euphoriebremse zu treten.



Die Brucker legten los wie die Feuerwehr. Nach fünf Minuten schoss Finn Burtscheidt die Blau-Gelben in Führung. Der 21-Jährige ist einer von etlichen Neuzugängen beim SCF. Burtscheidt spielte zuletzt in Schwabmünchen, war in der Jugend aber schon mal bei den Bruckern aktiv. In der 20. Minute durfte sich mit Miralem Brkic ein weiterer Neuzugang in die Trefferliste eintragen. Ferenc Ambrus traf nach einer halben Stunde zur Vorentscheidung.

Die Gäste aus dem Nachbarlandkreis konnten zwar nach 64 Minuten etwas Ergebniskosmetik betreiben, mehr aber auch nicht. Vom Elferpunkt stellte Emmanuel Ojo den Drei-Tore-Abstand wieder her (75.). In der Schlussphase klingelte es nochmals hüben und drüben. In der Tabelle kletterten die Brucker vorerst aus der Abstiegszone. In der 6er-Gruppe steigen die letzten beiden Teams ab, der Drittletzte muss in die Relegation.

Abstiegsrunde E: Oberweikertshofen-Reserve auf Formsuche

„Ich bin schon ein bisschen enttäuscht“, meinte der nach der Saison scheidende SCO-Coach Feicht nach der ernüchternden Pleite. Aggressiv nach vorne zu spielen hatte man sich vorgenommen, doch daraus wurde im Spiel nichts. Zudem habe man hinten zu viel zugelassen, berichtete Feicht, der die Mannschaft erst Anfang Januar übernommen hatte.



Doch schon zur Halbzeit sah sich die Landesliga-Reserve einem 0:2 hinterherlaufen. Moritz Sedlmaier und Jonas Wille hatten getroffen. Das Genick gebrochen hat dem SCO II quasi das 0:3 kurz nach dem Wiederanpfiff durch Philipp Haag. Feicht hatte die Mannschaft umgestellt, was auch Wirkung zeigte.



Luka Velikic und Constantin von Borries konnte den SC Oberweikertshofen auf 3:2 heranbringen. Mehr ließ aber Penzing nicht zu und machte mit dem 4:2 durch Wille sechs Minuten vor Schluss den Sack endgültig zu. „Ich kann es mir nicht erklären“, meinte Feicht, sichtlich überrascht von der Niederlage. „Die Spieler haben nicht annähernd die Form gezeigt, die sie in der Vorbereitung zeigten.“

Abstiegsrunde E: Eichenau dreht nach Rückstand auf

Es sei der erwartet schwere Gang gewesen, meinte Eichenaus Trainer Markus Wex nach anstrengenden 90 Minuten auf einem schwer bespielbaren Platz in Unterdießen. Auch auf eine harte Gangart des Gegners hatte Wex seine Spieler im Vorfeld der Partie eingestellt.

Dennoch gingen die Gastgeber durch einen berechtigten Strafstoß, verwandelt von Matthias Negele in Führung (15.). Noch vor der Pause schafften die Eichenauer allerdings erfolgreich die Wende. Noch bevor Kapitän Robert Schliszio mit zwei herrlichen Freistößen das 2:1 und das 3:1 innerhalb von vier Minuten erzielte, hatte Eroll Haziri den 1:1-Ausgleich besorgt.



„Nach der Pause haben wir den Zugriff auf den Gegner ein wenig verloren“, berichtete Wex. Dann habe man sich aber wieder „reingebissen“ ins Spiel. Die Gastgeber hatten ihre Abwehr aufgegeben und waren auf den Ausgleich aus. In der Schlussminute aber zerstörte nach einem Konter Lucas Kohlhase mit einem Lupfer zum 4:2-Endstand alle Hoffnungen der Unterdießener auf den Ausgleich gegen die stark spielenden Starzelbacher.

Abstiegsrunde E: Mammendorf überrollt Utting

„Wir hätten eigentlich schon bis zur Pause alles deutlich klar machen müssen“, berichtete Mammendorfs Trainer Felix Mayer aus Utting, von noch drei weiteren 100-prozentigen Chancen für seine Elf außer den drei Toren. Für den Halbzeitstand hatten Johannes Eberle, Florian Skoff und nochmals Eberle gesorgt.



Spätestens zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff durch Eberles zweites Tor zum 4:0 war die Partie entschieden. Zweimal jeweils zehn Minuten lang habe sich seine Mannschaft mehr mit dem Schiris und dem Gegner beschäftigt und dabei die Konzentration vermissen lassen.



In dieser Phase fiel auch das erste Gegentor durch ein Eigentor von Christopher Lackner. Ein Erlebnis der besonderen Art durfte der nach einjähriger Verletzungspause erstmals wieder spielende Max Fried feiern, als er vom Punkt aus zum 5:1 traf. Den Schlusspunkt aber setzten die Gäste, deren Treffer von Fabian Klingl aber nur noch die berühmte Ergebniskosmetik brachte. (Dirk Schiffner, Dieter Metzler)