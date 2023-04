Kreisliga kompakt: Viel Kampf und Krampf beim Remis zwischen dem SCF und Tölz

Eichenau geht in Mammendorf baden

Von Dirk Schiffner

Zwei Negativserien haben für die Kreisligisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ihr Ende gefunden. Doch nicht bei allen lief‘s so gut.

Landkreis – Gleich zwei Landkreis-Derbys standen am 3. Spieltag der Zugspitz-Kreisligen für die Teams aus der Region Fürstenfeldbruck auf dem Programm. Zwei Mal wurde es deutlich.

Meisterrunde B

TSV Geiselbullach - SC Maisach 4:0 (1:0) - Im dritten Spiel in der Meisterrunde gelang dem TSV Geiselbullach endlich der erste Sieg. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held gewann im Landkreisderby gegen den SC Maisach mit 4:0 (1:0). Groß in Erinnerung bleiben wird das Spiel allerdings den wenigsten der knapp 200 Zuschauer. Am ehesten noch das vorentscheidende 2:0 durch Michael Falsner nach 68 Minuten. Der 28-Jährige verwandelte eine Ecke direkt. Nach der frühen Führung durch Michael Ponnath (3.) passierte nicht viel. Auch nach der Pause neutralisierten sich beide Mannschaften.

So sehenswert das 2:0 war, so überraschend fiel es auch. In der Folge wurden die Gäste etwas offensiver und machten hinten etwas auf. Die Geiselbullacher nutzen die Freiräume. Michael Ponnath erzielte nach 78 Minuten das 3:0. Auch dieser Treffer war eher Zufall als herausgespielt, da der Ball dem Doppeltorschützen eher vor die Füße fiel. Fünf Minuten vor Schlusspfiff markierte Sturmtank Lukas Bründl den Endstand. In der Tabelle verbesserten sich die Bullacher vom vierten auf den zweiten Platz, Maisach verharrt nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge auf Rang sechs.

Jahn Landsberg - FC Aich 2:1 (1:0) - Jahn Landsberg bleibt die Mannschaft der Stunde in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga. Die Lechstädter besiegten den FC Aich mit 2:1 (1:0) Der Vorsprung auf den TSV Geiselbullach beträgt drei Zähler. Der FC Aich rutschte nach der zweiten Niederlage zunächst auf den vierten Platz ab, darf sich aber weiterhin noch Hoffnungen machen. Ebenso wie der TSV Peiting und der FC Wildsteig/Rottenbuch, die sich im dritten Spiel torlos trennten.

„Wir haben uns heute etwas dämlich angestellt“, fasst Aichs Trainer Bastian Jaschke die 90 Minuten zusammen. „Sowohl bei den beiden Gegentreffern, als auch bei den Platzverweisen.“ Tobias Süß traf nach acht Minuten zur frühen Führung für Landsberg, Jannik Ulsamer erhöhte nach einer Stunde auf 2:0. Danach wurde es turbulent. Erst sah Felix Kriechebauer von Schiedsrichter Burhan Secgin die Gelb-Rote Karte (66.). Vier Minuten später sah Christoph Thiel die Rote Karte. In doppelter Unterzahl gelang dem FC Aich durch Manuel Milde vom Elferpunkt der Anschlusstreffer (75.), mehr aber auch nicht. Landsberg spielte die knappe Führung über die Zeit.

Abstiegsrunde D

SC Fürstenfeldbruck - SC RW Bad Tölz 2:2 (1:1) - „Am Ende kann man mit der Punkteteilung leben.“ Das sagte Victor Medeleanu nach dem 2:2 (1:1)-Unentschieden seines SC Fürstenfeldbruck gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz. Insgesamt musste der Brucker Cheftrainer auf fünf Stammkräfte (Miralem Brkic, Nikola Klajic, Ferenc Ambrus, Marcel Kemmerer und Tamas Madar) verzichten. „Das war leider nicht ganz zu kompensieren. Für den abwesenden Schlussmann Marcel Kemmerer entschied sich Medeleanu für Tchinti Kolani. Der 22-jährige Togolese erwischte allerdings nicht seinen allerbesten Tag und sah bei beiden Gegentreffern nicht glücklich aus.

Den besseren Start erwischten die Brucker Hausherren. Almir Focic war nach sieben Minuten durch, Bad Tölz‘ Schlussmann Siegfried Bahner konnte Focic nur elferreif stoppen. Emmanuel Ojo blieb vom Kreidepunkt cool und brachte den Sportclub in Führung. Im dritten Spiel gelang dem Neuzugang vom SVN München der dritte Treffer. Die nötige Sicherheit brachte der Führungstreffer dem SCF allerdings nicht.

Die Gäste fanden besser ins Spiel und kamen drei Minuten vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Markus Casazza (Augsburg) zum verdienten Ausgleich. Wie bereits erwähnt machte SCF-Schlussmann Kolani hierbei nicht die allerbeste Figur. Auch beim 1:2 durch Marinus Estner (er erzielte bereits den Ausgleichstreffer) gab Kolani den Unglücksraben. Der Togolese stand bei Estners Sonntagsschuss am Montagnachmittag etwas zu weit vor seinem Kasten (52.).

Die Hausherren bewiesen aber Moral und glichen nach 62 Minuten aus. Eine Flanke von Almir Focic drückte Benedikt Ertl über die eigene Linie. Danach boten Bruck und Bad Tölz den 75 Zuschauern im Brucker Klosterstadion viel Kampf und noch mehr Krampf. In der Schlussminute hätte Josue Kabeya zum Matchwinner werden können, doch der 24-Jährige scheiterte am Tölzer Schlussmann.

Abstiegsrunde E

SV Mammendorf - FC Eichenau 5:2 (3:0) - Schweren Zeiten geht der FC Eichenau entgegen. Die Mannschaft von Neu-Trainer Markus Wex verlor beim SV Mammendorf deutlich mit 2:5 (0:3). Nach einem Viertel der Saison rangieren die Starzelbacher auf dem Relegationsplatz, Mammendorf kann sich nach sieben Punkten aus den ersten drei Spielen zunächst etwas zurücklehnen.

„Das trübt ein wenig das Gesamtbild. Das hätten wir durchaus souveräner runterspielen können“, ärgerte sich Mammendorfs Trainer Felix Mayer, dass sein Team nach einer Stunde die Füße hochlegte. In Gefahr geriet der zweite Sieg in der Abstiegsrunde freilich nicht mehr. Insgesamt aber war der scheidende SVM-Coach aber natürlich zufrieden. „Wir waren heute sehr effizient.“ Nach sechs Minuten eröffnete Johannes Eberle den Mammendorfer Torreigen. Daniel Enns erhöhte nach einer Viertelstunde auf 2:0. Spätestens nach dem Doppelpack von Johannes Resl (35./47.) war den Eichenauern der Zahn gezogen. Per Elfer traf Jakob Hoffmann zum 5:0 (52.).

Danach genossen die Hausherren die österliche Sonne und luden die Gäste noch zu zwei Treffern ein. Doch so richtig jubeln konnten weder Robert Schliszio (64.) noch Trainer-Sohn Marco Wex (67.). Unnötig: Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff rauschte Kilian Stotz seinem Gegenspieler Kevin Amberger etwas übermotiviert in die Parade und bekam von Schiedsrichter Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) die Rote Karte.

TSV Utting - SC Oberweikertshofen II 0:2 (0:0) - Im dritten Spiel gelang dem SC Oberweikertshofen II endlich der erste Sieg in der Abstiegsrunde. Beim TSV Utting feierte die Zweitvertretung des Landesligisten einen verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg. Jakob Kuhbandner (53.) und Simon Hofer (90.) erzielten die beiden Treffer für den SCO. In der Tabelle rangiert die Mannschaft von Trainer Christian Feicht trotz des ersten Saisonsieges weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt einen Zähler, zum rettenden Ufer weiterhin fünf.

Als „hochverdient“, ordnete Feicht den Sieg ein. Lediglich mit der Chancenverwertung war er nicht zufrieden. „Wir müssen das Spiel eigentlich 4:0 oder 5:0 gewinnen.“ Über die gesamte Spielzeit waren die Gäste das dominantere Team. „Wir haben den Gegner hoch angelaufen und zu Fehlern gezwungen“, freute sich Feicht. Der Führungstreffer durch Jakob Kuhbandner nach 53 Minuten war die Erlösung. Da der SCO in der Folge einige gute Chancen ungenutzt ließ, blieb es spannend. Mit einem blitzsauberen Kontertor machte Simon Hofer in der Schlussminute alles klar. (Dirk Schiffner)