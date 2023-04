Kreisliga kompakt: Maisach bietet Spitzenreiter Paroli - Geiselbullach-Sieg dank Kreuzeck-Kracher

Teilen

Für eine Überraschung hätte am Ende beinahe der SC Maisach (schwarze Trikots) gesorgt. © Peter Weber

Am 4. Spieltag der Kreisliga-Frühjahrsrunde ging es für die Teams aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck teils auf lange Auswärtsreisen.

Landkreis – In der Aufstiegsrunde zeichnet sich ein Zweikampf zwischen Landsberg und Geiselbullach um den Spitzenplatz ab. Untredessen schöpft der SC Oberweikertshofen II wieder Hoffnung in Sachen Klassenerhalt.

Meisterrunde B

SC Maisach - Jahn Landsberg 1:2 (0:2) – Jahn Landsberg bleibt die Mannschaft der Stunde in der Meisterrunde. Auch der SC Maisach konnte die Kicker aus dem Nachbarlandkreis nicht stoppen. „Da wäre definitiv mehr drin gewesen“, sagt Maisachs Trainer Christian Schneider nach der 1:2 (0:2)-Heimniederlage gegen den Ligaprimus.

Die 100 Zuschauer im Maisacher Grubenstadion sahen zwei unterschiedliche Halbzeiten. „In der ersten Halbzeit waren wir zu passiv“, sagt Schneider. Bereits nach drei Minuten gingen die Gäste durch einen Abstaubertor (Kevin Brinkmann, 3.) in Führung. Die beste Tormöglichkeit für den SCM hatte Louis Stehle. Der Sohn des einstigen Zauberfüßlers Thomas Stehle knallte einen 20-Meter-Freistoß an den Pfosten (20.). Dem zweiten Treffer ging ein blitzsauberer Landsberger Konter voraus, nachdem die Maisacher zuvor zwei gute Tormöglichkeiten ungenutzt ließen (33.).



Nach Wiederanpfiff waren die Hausherren deutlich besser in der Partie. Schneider: „Wir haben die Passivität ablegen können.“ Landsberg schaltete seinerseits auf Ergebnisverwaltung um und überließ dem SCM das Spiel. Doch wirklich gefährliche Torchancen konnten sich die Maisacher nicht erspielen. Ab der 70. Minute spielte Maisach in Überzahl, nachdem Landsbergs Tobias Süß nach einer angezeigten Zehn-Minuten-Zeitstrafe wohl seine eigene Meinung dazu hatte und dies dem Unparteiischen mitteilte. Dafür gab’s Rot.



In Überzahl rollte nun ein SCM-Angriff nach dem nächsten in Richtung Jahn-Gehäuse. Nach einer mustergültigen Flanke von Louis Stehle verkürzte Josef Hartmann auf 1:2 (77.). Zwei Minuten später scheiterte der Torschütze an der Latte. Mit Mann und Maus verteidigten die Gäste die knappe Führung. Während die Gäste weiterhin an der Tabellenspitze thronen, rangieren die Maisacher noch immer auf Platz sechs.



TSV Peiting - TSV Geiselbullach 0:1 (0:1) – Die Himmelsstürmer vom TSV Geiselbullach bleiben weiter in der Erfolgsspur. Eine Woche nach dem 4:0-Erfolg gegen den SC Maisach gewann die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held beim TSV Peiting knapp mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Felix Thurner nach 21 Minuten. „Er hat ein brutales Selbstvertrauen“ lobte Held den Matchwinner. Thurner knallte das Spielgerät aus knapp 20 Metern unhaltbar für Peitings Schlussmann Julian Floritz ins Kreuzeck. Sehr zur Freude des zahlreich im eigens gecharterten Fanbus mitgereisten Bullacher Anhangs.

Danach übernahmen die Hausherren das Zepter. „Sie hatten mehr vom Spiel“, sagte auch Held. Doch ernsthaft eingreifen musste der zwischen den Bullacher Pfosten stehende Spielertrainer nicht. „Sie waren nicht zwingend, wir haben gut kämpferisch dagegengehalten.“ Nach Wiederbeginn konnten auch die Gäste wieder Akzente setzen. Hätte Lukas Bründl eine seiner beiden Eins-gegen-Eins-Situationen gegen Floritz für sich entschieden, hätte es ein entspannter Nachmittag im Pfaffenwinkel sein können. Doch Geiselbullach rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

FC Wildsteig - FC Aich 1:1 (1:0) – Nach dem 1:1 (0:1)-Unentschieden beim FC Wildsteig muss der FC Aich langsam, aber sicher das Fernglas auspacken, will man die Aufstiegsplätze noch sehen. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt fünf Zähler, zum Meisterplatz acht. In Abwesenheit von Cheftrainer Bastian Jaschke betreute Johannes Schwarz den FCA.

Und der Co-Trainer war nach dem Spiel angefressen. „Das müssen wir einfach gewinnen.“ Vor allem in der zweiten Halbzeit waren die Aicher das überlegene Team, schafften es jedoch nicht, die vielen Tormöglichkeiten zu nutzen. Die beste Einschussmöglichkeit bot sich Manuel Milde nach einer Stunde, doch der sonst so treffsichere FCA-Torjäger scheiterte vom Elferpunkt. In der 77. Minute machte es Milde besser und traf zum Ausgleich.



In der ersten Halbzeit lief bei den Gästen nicht viel zusammen. Vielleicht steckte den Aichern die Anreise von knapp 90 Kilometern in den Knochen. „Katastrophal“, fasste Schwarz das Gesehene in einem Wort zusammen. Entsprechend deutlich war die Ansage in der Halbzeitpause. Nach der Pause sah Schwarz einen deutlich engagierten Auftritt, der allerdings nur noch zu einer Punkteteilung reichte.

Abstiegsrunde D

SC Pöcking - SC Fürstenfeldbruck 1:1 (1:0) – Der SC Fürstenfeldbruck bleibt im Kalenderjahr 2023 ungeschlagen. Allerdings treten die Kreisstädter nach dem dritten Remis in Folge auch ein wenig auf der Stelle. Beim SC Pöcking kam die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Medeleanu stufte die Punkteteilung als „absolut leistungsgerecht“ ein. „In der ersten Halbzeit war Pöcking besser, in der zweiten Halbzeit wir.“ Über die Leistung in der ersten Spielhälfte dürfte in jedem Fall noch zu reden sein, meinte Medeleanu.

Die Pöckinger Führung durch einen fragwürdigen Elfer durch Simon Gebhart (28.) ging in Ordnung. „Wir haben uns mehr mit allem anderen beschäftigt als mit dem Spiel“, ärgerte sich Medeleanu. „In der zweiten Halbzeit war ich mit der Einstellung zufrieden.“ Die Gäste waren deutlich besser im Spiel und konnten sich einige Tormöglichkeiten erspielen. Der in der Winterpause verpflichtete Miralem Brkic behielt nach 66 Minuten die Ruhe, als ihm sieben Meter vor dem Tor ein abgefälschter 16-Meter-Schuss von Armend Rrustemi vor die Füße fiel.

Abstiegsrunde E

FC Penzing - FC Eichenau (verlegt) – Die Partie zwischen dem FC Penzing und dem FC Eichenau wurde am Sonntagvormittag kurzfristig abgesetzt. Als Grund wurde die Unbespielbarkeit der Plätze in Penzing genannt. FCE-Coach Markus Wex wunderte sich über die Art der Absage. „Eine persönliche Absage via Telefon gab es nicht. Das Spiel wurde lapidar in der BFV-App abgesetzt.“ Dem Gegner der Penzinger Reserve ging es ähnlich, berichtet Wex. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

SC Oberweikertshofen II - SV Mammendorf 4:2 (2:1) – Ausgerechnet im Derby gegen den SC Oberweikertshofen II kassierte der SV Mammendorf die erste Niederlage in der Abstiegsrunde. Die Schwarz-Gelben verpassten es, durch das 2:4 (1:2) den Vorsprung auf den Nachbarn auszubauen. Weikertshofen verbesserte sich nach dem zweiten Sieg in Folge auf den Relegationsplatz vier Punkte hinter dem Nichtabstiegsplatz.

Über die gesamten 90 Minuten waren die Hausherren das aktivere Team. „Der Sieg ist hochverdient“, sagte Weikertshofens Trainer Christian Feicht. Sein Mammendorfer Kollege Felix Mayer wollte ihm da nicht widersprechen. „Wir haben heute nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. Bei den Gegentoren waren wir einfach zu schläfrig.“ Mit einem blitzsauberen Eigentor eröffnete Mammendorfs Daniel Enns den Torreigen (11.), Johannes Resl glich nach einer halben Stunde mit einem 18-Meter-Knaller unter die Latte aus. Kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Tobias Sommer (Fuchstal) gingen die Gastgeber erneut in Führung. Louis Pöltl vollendete einen mustergültig vorgetragenen Spielzug.



Nach Wiederbeginn war der SCO klar Herr im eigenen Haus. Spätestens nach dem Treffer zum 3:1 durch Constantin von Borries (70.) war das Derby entschieden. In der 77. Minute scheiterte Marc Egenhofer mit einem strammen 18-Meter-Schuss am Pfosten, wenige Sekunden später war der 21-Jährige dann aber erfolgreich. Mehr als der Anschlusstreffer durch Maximilian Fried gelang dem SVM nicht mehr (82.).



Unterdessen sind die Verantwortlichen beim SVM bei der Trainersuche fündig geworden. Ab dem kommenden Sommer steht Dominik Piotrowski auf der Kommandobrücke bei den Schwarz-Gelben. „Wir freuen uns sehr, einen jungen, aber trotzdem erfahrenen Trainer gefunden zu haben“, sagte Mammendorfs Vizemanager Johannes Eberle. Ganz unbekannt ist Piotrowski im Landkreis nicht. Von 2014 bis 2019 war der 36-Jährige zunächst Co- später dann Cheftrainer bei Jahn Landsberg. In den letzten Jahren coachte Piotrowski die Landesliga-Reserve des VfL Kaufering. In der Saison 2021/22 gelang der Aufstieg von der A-Klasse in die Kreisklasse. Und aktuell sieht es so aus, als gelänge Piotrowski mit seinem Team der Durchmarsch in die Kreisliga. (Dirk Schiffner)