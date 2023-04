Kreisliga kompakt: Jojo-Zauber im Mittelfeld beschert Oberweikertshofen II drei Punkte

Von: Dieter Metzler

Abgezogen: Gleich vier Mal fand Oberweikertshofen (in Weiß) den Weg in Eichenaus Tor. © Peter Weber

Die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga entwickelt sich immer mehr zum Schneckenrennen. Alle drei Partien endeten am Wochenende unentschieden.

Landkreis – In den Abstiegsrunden gab es dafür deutliche Siege zu sehen. Was sie alle gemeinsam hatten: Das Siegerteam traf jeweils vier Mal.

Meisterrunde B

TSV Geiselbullach - FC Wildsteig 0:0 (0:0) - Die Generalprobe vor dem Topspiel am kommenden Wochenende ist dem TSV Geiselbullach nur so halb gelungen. Gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch kam der Tabellenzweite nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Stefan Held sprach von zwei verschenkten Punkten. „Die Leistung war nicht zufriedenstellend. Es fehlte die Gier und der Wille“, sagte der Bullacher Spielertrainer. „Über die gesamte Spieldauer gesehen waren wir die bessere Mannschaft, hatten mehr Torchancen. Am Ende waren wir einfach nicht effektiv genug.“

In der ersten Spielhälfte sahen die 150 Zuschauer ein ausgeglichenes Duell, nach Wiederbeginn dominierten die Hausherren. Doch immer wieder war spätestens bei Keeper Johannes Greinwald Schluss mit lustig. Kurios ging es nach 63 Minuten zu: Nach einer unübersichtlichen Situation zeigte Schiedsrichter Mahmoud Adlouni zunächst auf den Elferpunkt und Gelb für Wildsteigs Roman Leitner. Nach längerem Überlegen revidierte der Unparteiische aus Berg seine Entscheidung und zeigte dem FC-Verteidiger die Rote Karte, allerdings verlegte er den Tatort auf außerhalb des Strafraums. In Überzahl drängten die Hausherren auf den Siegtreffer. Doch FC-Tormann Greinwald erwies sich als Turm in der Abwehrschlacht für sein Team.

FC Aich - SC Maisach 1:1 (1:0) - Das 1:1 (1:0) zwischen dem FC Aich und dem SC Maisach wird den Beteiligten nicht sonderlich in Erinnerung bleiben. „Das Unentschieden geht in Ordnung“, sagte FC-Trainer Bastian Jaschke, dessen Team den Anschluss an das Spitzenduo Landsberg/Geiselbullach verpasste. Sein Maisacher Kollege Christian Schneider sah „eine starke Leistung meiner Mannschaft.“

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel. Die Maisacher Führung hatte nur kurz Bestand. Torschütze Ahmed Abdulahi wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen. Stattdessen gingen die Hausherren durch Florian Friedrich in Führung (40.). Mit einem fulminanten Knaller unter die Latte besorgte Abdulahi nach 62 Minuten den verdienten Ausgleich für den Sportclub. In der Schlussphase haderten die Maisacher mit dem Unparteiischen, der „mindestens einen Elfer für uns nicht gegeben hat.“

Abstiegsrunde D

SC Fürstenfeldbruck - TSV Altenstadt 4:2 (2:0) - Dass eine 3:0-Führung noch in Gefahr geraten kann, dass erlebten der SC Fürstenfeldbruck beim 4:2 (3:0)- Sieg gegen den TSV Altenstadt. Die Elf von Brucks Trainer Victor Medeleanu hatte wohl geglaubt, dass nach dem Treffern von Emmanuel Ojo, Julian Stancu und nochmals Ojo die Partie bereits in trockenen Tüchern sei. „Leider hat meine Mannschaft nach dem Wiederanpfiff zehn Minuten einen Tiefschlaf hingelegt und prompt kam Altenstadt zu zwei Toren“, sagt Medeleanu. Doch nach einer Flanke von Stancu sorgte Ferenc Ambrus mit dem Treffer zum 4:2 für die endgültige Entscheidung.

Zu diesem Zeitpunkt standen die Gäste nach einer Roten Karte ihres Innenverteidigers wegen eines Foulspiels nur noch zu zehnt auf dem Platz. Nach dem wichtigen Sieg verdrängte der SC Fürstenfeldbruck zur Halbzeit der Abstiegsquali-Runde Altenstadt von zweiten Tabellenplatz. Noch ist der Liga-Erhalt aber längst nicht in trockenen Tüchern, denn es stehen noch fünf Rückrundenspiele an und der Abstand zum ersten Abstiegsplatz beträgt gerade einmal einen Punkt.

Abstiegsrunde E

FC Eichenau - SC Oberweikertshofen II 0:4 (0:1) - Mit dem 4:0 (1:0) konnte konnte die Landesliga-Reserve aus Oberweikertshofen den dritten Sieg in Folge feiern und weiter Boden gut auf dem Weg zum Klassenerhalt machen. Die Elf von Eichenaus Trainer Markus Wex hängt derweil weiter am Tabellenende fest. „Es war eine ernüchternde Niederlage für uns“, sagte Wex nach dem Schlusspfiff. „Es wird verdammt eng für uns.“ Aber seinen Jungs will der Trainer keinen Vorwurf machen. In den entscheidenden Situationen im Mittelfeld habe der SCO mit Eichenau Jojo gespielt, so Wex.

Durch Leonardo Di Pasquale ging die Elf von Weikertshofens Trainer Christian Feicht nach einer Viertelstunde in Führung. Aber auch als Eichenau eine kurze Phase von zehn Minuten hatte, die Wex Hoffnung auf eine Wende machte – selbst als Marc Egenhofer das 2:0 für die Gäste erzielte – gelang den Starzelbachern kein Treffer. „Ich habe einfach keinen Knipser in meinen Reihen“, musste Wex schließlich erkennen. Christian Mühlberger, der nach langer Verletzungspause Spielpraxis für die Landesliga-Mannschaft sammelte, versetzte schließlich in der Schlussphase der Begegnung mit einem Doppelschlag den Gastgebern aus Eichenau den Todesstoß.



„Wir hätten eigentlich zur Pause mehr als mit 1:0 führen müssen“, sagt SCO-Trainer Feicht. Er sah weitere hochkarätige Chancen, die Kevin Bürsch und Leonardo Di Pasquale aber verschenkten. „Als Eichenau im zweiten Durchgang versucht hat, zu pressen, wurde meine Mannschaft kurze Zeit ein wenig unruhig. Aber letztlich geht der Sieg auch in der Höhe für uns völlig in Ordnung. Wir dürfen jetzt nur nicht nachlassen“, sagt Feicht. Bevor er sich zum Saisonende zum Landesligisten nach Kaufering verabschiedet, will der Trainer mit Oberweikertshofen unbedingt noch die Klasse halten.

SV Mammendorf - SV Unterdießen 4:0 (3:0) -Keine Blöße gab sich der Tabellenführer der Abstiegs-Qualirunde aus Mammendorf beim 4:0 (3:0)-Erfolg über den SV Unterdießen. Bereits zur Pause hatte die Elf von Trainer Felix Mayer für klare Verhältnisse gesorgt. Florian Skoff (3.), Johannes Eberle (28.) und Daniel Enns (43.) hatten einen 3:0-Vorsprung herausgeschossen. Im zweiten Durchgang erhöhte Johannes Resl auf 4:0 (73.) und sorgte damit für die Entscheidung.

„Wir haben ein überlegenes Spiel meiner Mannschaft gesehen“, so Mayer. „Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können. Vor allem in den ersten 45 Minuten haben wir etliche Chancen liegenlassen. Jojo Eberle zum Beispiel oder auch bei einem Konter zu dritt stellten wir uns einfach zu umständlich an.“ Über die zweiten 45 Minuten wollte sich Mayer nicht mehr groß auslassen. „Es war nicht mehr schön anzuschauen“, ließ er sich aber dennoch entlocken. Mit dem Sieg verteidigte die Mayer-Elf ihre Tabellenführung zur Halbzeit der Abstiegs-Qualifikationsrunde. (Dirk Schiffner, Dieter Metzler)