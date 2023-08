Chancenlos: Ein halbes Dutzend für Oberweikertshofen II

Kreisliga 4 Zugspitze kompakt: Ein Tor entscheidet Auftakt-Derby: „War das erwartet umkämpfte Spiel“

Von: Dieter Metzler

Moorenweis (in Rot) unterband erfolgreich Mammendorfs Offensiv-Bemühungen. © Dieter Metzler

Mit zwei Freitagsspielen ist die Saison in der Kreisliga 4 im Zugspitz-Kreis eröffnet worden. Am Sonntag folgte dann noch das Duell der Reserven

Landkreis – Jeweils ohne Gegentor blieben der TSV Moorenweis und der FC Aich am Freitag bei ihren Auftakt-Erfolgen.

Aufsteiger Moorenweis setzt sich gegen Mammendorf durch

„Es war das erwartet hart umkämpfte Spiel“, meinte 2. Abteilungsleiter Andreas Otter vom Aufsteiger aus Moorenweis nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg über den SV Mammendorf. „Ich bin stolz auf die Truppe, die die ersten drei Punkte einfahren konnte.“

In den ersten 45 Minuten wollte zunächst noch nicht wirklich Derby-Stimmung aufkommen – trotz Freibier und Aperol-Spritz, das die Moorenweiser den Fans spendierten. Beide Mannschaften kamen vor 120 Zuschauern kaum zu nennenswerten Torchancen. Das änderte sich aber. Erst knallte der Ball an die Querlatte des Mammendorfer Tores, und wenig später erzielte Moritz Furtner für den TSV den Führungstreffer (40.).

In den zweiten 45 Minuten wurde die Partie endlich lebhafter. Eine Viertelstunde vor Schluss flog Mammendorfs Dominik Magotsch mit der Ampelkarte vom Platz. In Unterzahl taten sich die Gäste schwer, den Rückstand noch wettzumachen. Und so war Ende war der Fehlstart für Mammendorfs neuen Trainer Dominik Piotrowski perfekt. „Es war heute keine gute Leistung von uns“, resümierte Mammendorfs mitspielender Sprecher Johannes Eberle. „Es war ein Spiel mit nur wenigen Torchancen. Wir hatten uns natürlich mehr ausgerechnet.“

Geglückter Start für den FC Aich: „Zumindest ergebnistechnisch“

Einen Saison-Auftakt nach Maß hat Aichs Trainer Bastian Jaschke mit seiner Elf gefeiert. Mit 3:0 (1:0) bezwang der FCA den FC Weil. „Zumindest ergebnistechnisch“, relativierte er die Aussage, denn einige Passagen haben ihm noch nicht so gefallen. Auch habe man dem Spiel angemerkt, dass noch Akteure gefehlt haben. „Ich bin dennoch hochzufrieden“, so der Aicher Trainer. „Zumindest bis Sonntag sind wir der erste Tabellenführer.“



Aber zunächst musste Torhüter Max Milde seine Mannschaft im Spiel halten, als er die einzige Chance der Weiler zunichtemachte. Ein Kopfballtor von Florian Friedrich (26.) sollte der einzige Treffer in den ersten 45 Minuten bleiben. „Wir sind sehr nachlässig mit unseren Chancen umgegangen“, meinte Jaschke. Im zweiten Durchgang gelang Kristian Paluca mit dem 2:0 die Vorentscheidung (57.). Schließlich sorgte Quirin Milde mit dem 3:0 sieben Minuten vor Schluss für einen optimalen Start in die Saison.

Chancenlos: Ein halbes Dutzend für Oberweikertshofen II

Der ersten Pflichtspielauftritt bei seinem neuen Verein ging für SCO-Trainer Daniel Stapfer beim 1:6 (0:2) gründlich in die Hosen. „Wir wussten, was auf uns zukommt“, sagte Stapfer. „In der Summe waren die Landsberger einfach zu stark für uns.“ Konnte die Landesliga-Reserve aus Oberweikertshofen der Bayernliga-Reserve aus Landsberg in den ersten 45 Minuten noch einigermaßen Paroli bieten, so fiel der SCO im zweiten Durchgang regelrecht auseinander. Durch einen Freistoß von Ferdinand Hibler gingen die Gäste mit 1:0 in Führung (37.). Sekunden vor dem Pausenpfiff gelang Landsberg das 2:0 durch Javin Bolte, und gleich nach dem Wiederanpfiff durch Ardian Kelmendi das 3:0. „Wir waren chancenlos“, meinte auch Abteilungsleiter Uli Bergmann. Landsberg packte innerhalb einer Viertelstunde drei Treffer durch Sebastian Bonfert, nochmals Hibler und Raul Gheghes zum 6:0 drauf. Philip Huber gelang mit dem Tor zum 1:6-Endstand der Ehrentreffer. (Dieter Metzler)