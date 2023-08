Eichenau macht das halbe Dutzend voll

Kreisliga 3 Zugspitze kompakt: Unterpfaffenhofen müht sich zum Derbysieg gegen Maisach

Da lief es noch für den SC Maisach (in Schwarz): Mica Oppmann (Nummer vier) stieg am höchsten und köpfte zur Gästeführung ein. Sie sollte nicht Bestand haben. © Peter Weber

Der zweite Kreisliga-Spieltag hatte einiges zu bieten: Ein Derby und den verspäteten Saisonauftakt des Fast-Aufsteigers TSV Geiselbullach.

Germering – Dank einer starken zweiten Halbzeit gewann der SC Unterpfaffenhofen das Derby gegen den SC Maisach mit 3:1 (0:1) und thront nach zwei Spieltagen weiter an der Tabellenspitze. Und während Geiselbullach gerade noch so zu einem Punktgewinn kam, schossen sich die Eichenauer so richtig den Frust aus der Vorwoche von der Seele.

Zwei Halbzeiten, zwei Gesichter

SC Unterpfaffenhofen - SC Maisach 3:1 (0:1) - Die Treffer für die Gastgeber fielen allesamt in der Schlussphase des Spiels. „Auf Grund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung“, befand Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon. Sein Maisacher Kollege Thomas Stehle ärgerte sich, dass „wir den Sack nicht zugemacht haben.“

Nach der frühen Maisacher Führung durch Mica Oppmann (15.) hatten die Gäste die Partie im Griff. „Wir waren die spielbestimmende Mannschaft. Unterpfaffenhofen hatte keinen Auftrag“, meinte Stehle. Das sah auch Simon so. „Wir waren nicht da, Maisach hatte deutlich Oberwasser.“ Doch mehr als der Kopfballtreffer durch Mica Oppmann gelang den Gästen nicht. Chancen für einen weiteren Treffer waren da. Doch mit zunehmender Spieldauer schwanden die Maisacher Kräfte.

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer im Unterpfaffenhofener Waldstadion ein Spiel auf ein Tor. Nach 50 Minuten prüfte Konrad Wanderer Maisachs Schlussmann Leonhard Spicker aus spitzem Winkel. Fünf Minuten später war Spicker bei Wanderers 18-Meter-Freistoßknaller ohne Chance, aber mit der Querlatte im Bunde. Die wenigen Entlastungsangriffe „haben wir zu unsauber zu Ende gespielt“, monierte Stehle.

Nach 82 Minuten hatte Wanderer die nächste Möglichkeit. Und diesmal zappelte der Ball im Maisacher Netz. Aus 18 Metern nagelte der SCU-Kapitän das Spielgerät humorlos in die Maschen. Zwei Minuten später stellte Wanderer das Spiel endgültig auf den Kopf – ausgerechnet Wanderer. Denn der heißblütige SCU-Kapitän hatte nach vier Minuten Glück, dass er nach einem harten Einsteigen nur die gelbe Karte vom ansonsten souveränen Schiedsrichter Adolf Schuster sah. In der Nachspielzeit machte Neuzugang Till Steinert alles klar. „Heute haben wir den Sieg erzwungen“, sagte ein letztlich zufriedener SCU-Trainer Simon. „Wir müssen uns in jedem Spiel alles erarbeiten.“

In Unterzahl ein Remis erkämpft

SC Weßling - TSV Geiselbullach 2:2 (2:1) - Dank eines Last-Minute-Treffers von Rückkehrer Dominik Dierich hat der TSV Geiselbullach zum Saisonauftakt zumindest einen Teilerfolg feiern können. Beim SC Weßling kam die Mannschaft von Stefan Held zu einem 2:2 (1:2)-Unentschieden. Der TSV-Spielertrainer war mit der Leistung seiner Mannschaft dabei nur bedingt zufrieden. „Erst in Unterzahl war es läuferisch und kämpferisch in Ordnung.“

Bei hochsommerlichen Temperaturen mussten die Bullacher nämlich eine ganze Stunde lang mit einem Mann weniger spielen. Jannik Schröder sah 33 Minuten wegen einer Notbremse die Rote Karte. Held empfand die Entscheidung von Schiedsrichter Jonas Jäcker als etwas zu hart, denn Schröder sei nicht letzter Mann gewesen und der Weßlinger Stürmer hätte den Ball nicht unter Kontrolle gehabt. Doch die Bullacher bewiesen Moral und Kampfgeist. Dafür wurden sie spät belohnt.



Nach 18 Minuten erzielte Luis März-Vorisek die Führung für die Hausherren, Christopher Reitz glich nach 25 Minuten aus. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff traf dann Henrik Eberle zur erneuten Weßlinger Führung. In der zweiten Spielhälfte hatten die Gäste trotz Unterzahl mehr Körner. Allerdings stellte sich die Held-Crew im letzten Drittel etwas zu umständlich an. Am Ende habe man den Ausgleich erzwungen, so der Trainer.

Eichenau macht das halbe Dutzend voll

SC Pöcking - FC Eichenau 0:6 (0:3) - Ein echtes Schützenfest hat der FC Eichenau. Eine Woche nach der trostlosen 0:3-Heimniederlage gelang der Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Schmeiser ein überzeugender 6:0 (3:0)-Kantersieg beim SC Pöcking. Entsprechend glücklich war Schmeiser nach der Partie. „Wir haben ziemlich viel umgesetzt, von dem was wir uns vorgenommen haben.“ Vor allem mit dem Zweikampfverhalten zeigte sich der 31-Jährige zufrieden. Und in der Chancenverwertung zeigte sich der FCE nicht einmal konsequent.

Jonas Kalchner eröffnete nach einer halben Stunde den Torreigen. Vom Elferpunkt erhöhte Nico Stotz auf 2:0 (42.). Nur eine Zeigerumdrehung später traf Kalchner zum 3:0. Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Martin Hatzelmanm (Wolfratshausen) blieben die Starzelbacher weiter die spielbestimmende Mannschaft und ließen bei tropischen Temperaturen den Fuß auf dem Gaspedal. Per Doppelschlag stellten Richard Jackes (64.) und Marin Jonjic (67.) auf 5:0. Nach 74 Minuten machte Jackes mit seinem zweiten Treffer das halbe Dutzend voll. (Dirk Schiffner)