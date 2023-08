Kreisliga 4 Zugspitze kompakt: Zwei Moorenweiser Fehler ebnen Aich den Weg

Von: Dieter Metzler

Die artistischen Einlagen der Moorenweiser (in Grün) blieben ohne Erfolg. © Peter Weber

Fast ein Spiegelbild des ersten Spieltags war jetzt das zweite Kreisliga-Wochenende - zur Freude des FC Aich und zum Leid von Oberweikertshofen II.

Landkreis – Der FCA hat am zweiten Spieltag seinen zweiten 3:0-Sieg gefeiert. Für Oberweikertshofens neuen Trainer Daniel Stapfer geht derweil das Warten auf den ersten Liga-Sieg weiter.

Der zweite Dreier für den FC Aich

FC Aich - TSV Moorenweis 3:0 (2:0) - „Wegen mir kann es so weitergehen“, meinte Aichs Trainer Bastian Jaschke nach 3:0 (2:0)-Erfolg über den TSV Moorenweis – der zweite Saisonsieg, mit dem gleichen Resultat. Der Aufsteiger aus Moorenweis sei laut Jaschke zwar stärker gewesen, als Weil eine Woche zuvor. Durch zwei kapitale Fehler der TSV-Elf beim 1:0 durch Kristian Paluca (2.) und 3:0 durch Dominik Zimmermann (84.) half der Aufsteiger aber kräftig beim Sieg der Aicher mit.

So erlief Paluca einen Rückpass der Moorenweiser zum eigenen Torwart, umkurvte TSV-Keeper Andreas Pauker und schob den Ball in den leeren Kasten. Beim 3:0 unterlief den Gästen das gleiche Missgeschick. Diesmal reagierte Zimmermann am schnellsten und hob das Leder aus gut 40 Metern über den weit vor seinem Kasten stehenden Pauker zum 3:0 Endstand ins Netz. Dazwischen versenkte Aichs Interimskapitän Sebastian Nemecek einen 25-Meter-Freistoß zum 2:0 (12.). Damit ging’s in die Kabinen.

Trotzdem wurde es noch einmal etwas eng. Die Pausen-Standpauke von TSV-Trainer Branko Marcetic zeigte das Wirkung. Moorenweis war nach Wiederanpfiff stärker und Aichs Keeper Max Milde musste zwei gute Anschlusschancen der Gäste zunichte machen. „Wir haben heute Weihnachten gespielt und Geschenke verteilt“, meinte der 2. TSV- Abteilungsleiter Andreas Otter. „Ich glaube, Aich weiß gar nicht warum sie gewonnen haben. Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Unentschieden verdient gewesen. Natürlich sind wir enttäuscht.“ Pech hatte auch noch Benedikt Dumhard mit einem Pfostenschuss.

Ein einziges Tor besiegelt die Niederlage

FC Penzing - SC Oberweikertshofen II 1:0 (1:0) - Droht der Oberweikertshofener Landesliga-Reserve in dieser Saison das gleiche Schicksal wie der ersten Mannschaft? Nach der deutlichen 1:6-Niederlage vor einer Woche gegen Landsberg verlor die Elf von Trainer Daniel Stapfer auch das zweite Spiel beim FC Penzing – wenn auch deutlich knapper mit 0:1 (0:1) – und findet sich zunächst einmal im Tabellenkeller wieder. „Wir haben zwar ein Powerplay aufgezogen und uns gegen die drohende Niederlage gewehrt, aber uns fehlte einfach ein Vollstrecker in der Box“, stellte Abteilungsleiter Uli Bergmann fest.

„Die Penzinger wissen wahrscheinlich gar nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben“, sagte Stapfer enttäuscht nach dem Schlusspfiff. Nach ihrem Freistoßtor von Niclas Dietmaier (10.) seien die Gastgeber 80 Minuten nur noch hinten drin gestanden, so der SCO-Trainer. „In der restlichen Spielzeit war es nur noch ein Spiel auf ein Tor. Es ist unfassbar, dass wir das Spiel verloren haben.“ Der neue Coach wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg. (Dieter Metzler)