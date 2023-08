Kreisliga 3 Zugspitze kompakt: Geiselbullachs Held unzufrieden: „Hätten den Sieg verdient gehabt“

Unentschieden: Der TSV Geiseilbullach (gelbe Trikots) und der SC Unterpfaffenhofen haben sich 2:2 getrennt. © Peter Weber

Eine Menge Spektakel wurde den Zuschauern am 4. Spieltag in der Kreisliga 4 im Zugspitz-Kreis geboten: 17 Tore fielen in nur drei Partien.

Landkreis – Während sich die Upfer Buam und Geiselbullach schiedlich friedlich mit einem Remis trennten, gab es in den übrigen Partien klare Siege: den SC Maisach und den TSV Gilching II, der Eichenau bezwang.

SC Unterpfaffenhofen holt in der Nachbarstadt einen Punkt

„Wir haben unser Minimalziel erreicht.“ Franco Simon, Coach des SC Unterpfaffenhofen, zeigte sich zufrieden mit dem 2:2 (2:2)-Unentschieden beim TSV Geiselbullach. In einem intensiven, aber nie unfairen Derby musste sich der Gastgeber zum zweiten Mal in Folge mit einer Punkteteilung begnügen. Entsprechend unzufrieden war Stefan Held nach dem Spiel.„Wir hatten die klareren Torchancen, hätten den Sieg eher verdient gehabt.“ Doch noch haben die Bullacher ihr Zielrohr nicht richtig justiert.Zumindest in der Anfangsphase waren die Hausherren vor 150 Zuschauern schnell auf Betriebstemperatur. Nach einer schönen Seitenverlagerung flankte Alessandro Einertshofer das Spielgerät perfekt auf den Fuß von Dominik Dierich. Der Rückkehrer hatte keine Mühe zur frühen Führung einzuschieben (4.).

Im Gegenzug konnte Till Steinert mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze für Unterpfaffenhofen ausgleichen. Doch nur fünf Minuten später jubelten wieder die Hausherren. Wieder war es Dierich, der aus der Nahdistanz einschieben konnte. „Er weiß einfach, wo das Tor steht“, gab es auch von Simon ein kleines Lob.

Mit seiner Defensivabteilung ging er dagegen etwas härter ins Gericht. „Die Gegentreffer waren zu einfach.“ Im Gegensatz zu den ersten beiden Auftritten (3:0 in Eichenau und 3:1 gegen Maisach) traten die Upfer Buam diesmal nicht so dominant auf. Bullach war das spielbestimmende Team. Statt dem 3:1 fiel in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte der Ausgleich für die Gäste durch Thomas Bakalorz. Frei vor Held behielt Bakalorz die Nerven.

In der zweiten Halbzeit waren die Bullacher dem Siegtreffer näher, Unterpfaffenhofen fiel nicht viel ein. Geiselbullachs in dieser Saison noch torloser Stürmer Lukas Bründl scheiterte zweimal an der Querlatte (70., 80.). Auf der anderen Seite hatte Florian Grasl den Siegtreffer auf den Fuß, doch Kevin Jurinek stibitzte seinem besser postierten Sturmkollegen das Spielgerät vom Fuß (82.).

Nach dem zweiten Remis ist bei den Geiselbullachern ein wenig Tristesse eingekehrt. „Zwei Punkte sind zu wenig“, sagte Held. „Nächste Woche muss der Knoten platzen.“ Die weiterhin ungeschlagenen Unterpfaffenhofener thronen dagegen nach dem dritten Spieltag weiterhin an der Tabellenspitze der Gruppe 3.

Eichenaus Saison wird zum emotionalen Auf und Ab

Eine Woche nach dem eindrucksvollen 6:0-Kantersieg beim SC Pöcking ist der FC Eichenau wieder auf dem harten Boden der Kreisliga-Realität gelandet. Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Schmeiser verlor auf heimischen Geläuf gegen den TSV Gilching II recht deutlich mit 0:3 (0:2).



Dabei wollten die Starzelbacher mit schönem Fußball wieder mehr Zuschauer in die Arena an der Budrio-Allee locken. Doch wie schon wie vor zwei Wochen (0:3 gegen Unterpfaffenhofen) schlichen die Hausherren nach 90 regnerischen Minuten wie begossene Pudel vom Platz.



Über die gesamte Spielzeit waren die Gäste aus dem Starnberger Nachbarlandkreis die spielbestimmende Mannschaft. Maximilian Michl schoss die Gilchinger nach 15 Minuten in Führung, Maximilian Gröbel legte nach einer halben Stunde das 0:2 nach. Doch selbst in personeller Überzahl – Gilchings Emre Acku sah wegen einer Notbremse nach 34 Minuten die Rote Karte – konnte die Schmeiser-Elf das Spiel nicht mehr drehen. Drei Minuten nach Wiederbeginn traf Hendrik Obermeyer zur Vorentscheidung zu Gunsten der Gäste. Die Zweitvertretung des Landesligisten spielte in der Folge die komfortable Führung locker über die Zeit.

Ein Tennis-Ergebnis reicht zu Maisachs erstem Saisonsieg

Im dritten Anlauf feierte der SC Maisach endlich den ersten Saisonsieg. Und die Mannschaft von Trainer Thomas Stehle feuerte ein wahres Torspektakel ab. Das 6:4 (2:2) war das bisher torreichste Spiel der noch jungen Saison. Stehle wirkte sichtlich erleichtert nach dem ersten Erfolgserlebnis. „Wichtig war heute nur der Sieg.“ Den besseren Start erwischten die Gäste (Lucas Perkuhn, 2.). Binnen fünf Minuten hatten Ludwig Steinhart (12.) und Mica Oppmann (17.) das Spiel jedoch zu Gunsten der Hausherren gedreht. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff glich Florian Fath für Pöcking aus.

Nach Wiederbeginn sahen die 80 Zuschauern die erneute Pöckinger Führung (Markus Schulz, 48.). Nach einer Stunde läutete Ludwig Steinhart die wilden 20 Maisacher Minuten ein. Aus dem Gewühl heraus glich der Kapitän zum 3:3 aus. Mica Oppmann traf nach 69 Minuten zum 4:3, Trainer-Sohn Louis Stehle per Freistoß zum 5:3 (75.). Der eingewechselte Manuel Zeitler machte zehn Minuten vor dem Schlusspfiff das halbe Dutzend voll. In der Nachspielzeit gelang den Gästen noch das 6:4. (Dirk Schiffner)