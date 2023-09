Kreisliga 4 Zugspitze kompakt: Bei Oberweikertshofens Resreve ist der Knoten geplatzt

Von: Dieter Metzler

Nur selten entkamen die Weiler ihren Oberweikertshofenern Bewachern (in Weiß). © Dieter Metzler

Die einen wollten den Liga-Favoriten ärgern, die anderen das Kellerduell gewinnen. Nur eins davon hat bei den Brucker Landkreis-Teams geklappt.

Landkreis – Während der SC Oberweikertshofen II die Rote Laterne an den FC Weil abtrat, trauerte der SV Mammendorf seinen vielen vergebenen Chancen beim TSV Landsberg Ii nach.

Oberweikertshofen II braucht eine Halbzeit Anlaufzeit

Im dritten Spiel ist der Knoten beim SC Oberweikertshofen II endlich geplatzt. Mit 4:0 (0:0) setzte sich die Reserve des Landesligisten gegen den FC Weil durch. Dabei brauchten die Gastgeber aber eine ganze Halbzeit Anlaufzeit. „Endlich haben wir uns belohnt für den Aufwand, den wir betrieben haben“, meinte auch SCO-Trainer Daniel Stapfer nach den 90 Minuten erleichtert.

Die rund 70 Zuschauer haben dabei zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten erlebt. So waren die ersten 45 Minuten nicht wirklich aufregend. Bei den wenigen Chancen für beide Mannschaften besaß Weikertshofen zwar ein leichtes Chancenplus, aber wenn Schiri Deniz Ciftci (TSV Fürstenfeldbruck West) nach einem Freistoß gegen Weikertshofen nicht auf Abseits entschieden hätte, wäre die Stapfer-Elf mit einem Rückstand in die Pause verschwunden.

So aber wurden die Seiten torlos gewechselt und der SCO II kehrte wie verwandelt auf den Platz zurück. Plötzlich lief der Ball in den Reihen der Landesliga-Reserve, die mit Marko Zec lediglich einen Kaderspieler aus der Ersten im Team hatte. Kevin Bürsch erzielte zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff das 1:0 und keine drei Minuten später erhöhte Felix Hallmaier auf 2:0. Von dem Doppelschlag erholten sich die Gäste nicht mehr, zumal Hallmaier gleich nochmals zuschlug und auf 3:0 erhöhte.

Durch eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe für Weils Andreas Bolz dezimiert, gelang Weikertshofen durch Moritz Wizani der 4:0 Endstand. Ein wichtiger Sieg für die Stapfer-Elf die damit auf den vierten Tabellenplatz hochrutschte und den letzten Platz an Weil abtrat.

Chancenwucher kostet den SV Mammendorf Punkte

Nichts wurde es mit dem zweiten Saisonsieg für den SV Mammendorf. Beim Auswärtsspiel in Landsberg verlor die Elf von Trainer Dominik Piotrowski am Samstagnachmittag vor 80 Zuschauern mit 1:3 (1:2) und verharrt weiter im Tabellenkeller.

„Wir haben die Anfangsphase verschlafen und sind regelrecht überrannt worden“, berichtet Johannes Eberle. „In dieser Phase kassierten wir auch die beiden Gegentore.“ Bereits nach neun Minuten schoss Ardian Kelmendi den TSV in Führung und Sebastian Knöferl erhöhte auf 2:0 (24.). Dann endlich wachte Mammendorf doch noch auf und fand ins Spiel. Hoffnung auf die Wende weckte Phillip Gröbl, als der SVN-Stürmer noch vor der Pause den 1:2-Anschlusstreffer erzielte (32.). Doch als nach dem Wiederanpfiff Johannes Eberle gleich zwei Mal klare Ausgleichschancen ungenutzt ließ, bahnte sich die zweite Saisonniederlage für die Gäste aus Mammendorf an. Ausgerechnet der neue Trainer des Landesligisten VfL Kaufering, der 35-jährige Sebastian Bonfert, sorgte in der 78. Minute mit dem Tor zum 3:1 für die Entscheidung zugunsten der Landsberger.



„Die Begegnung hätte am Ende auch 4:4 ausgehen können“, meinte Eberle in Anbetracht der vielen Chancen, die es auf beiden Seiten gab. „Einen Punkt hätten wir uns da schon erarbeiten können, und er wäre in meinen Augen auch verdient gewesen“, so der 2. Abteilungsleiter der Mammendorfer, der nach dem Spiel besonders seinen beiden vergebenen Chancen nachtrauerte. (Dieter Metzler)