Kreisliga Zugspitze 3 kompakt: Maisach feiert Last-Minute-Sieg in Eichenau

Teilen

Hingefallen, aber auch wieder aufgestanden: Der SC Maisach (in Schwarz) behielt in einem zerfahrenen Spiel die Oberhand gegen den FC Eichenau. © Peter Weber

Nur zwei Partien gab‘s am 4. Spieltag der Kreisliga 3 Zugspitze. Und trotz zweier unterschiedlicher Spielverläufe, kam es zum gleichen Ergebnis.

Eichenau – Zwei Mal 3:2 und zwei Mal war‘s dramatisch. Die Fans der Teams aus Eichenau, Geiselbullach und Maisach brauchten am Sonntag gute Nerven.

Maisach dreht in Eichenau einen Rückstand

Ein Last-Minute-Treffer von Lisander Kajtazi bescherte dem SC Maisach den Derbysieg beim FC Eichenau. Mit 3:2 (1:2) gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Stehle bei dessen Ex-Klub. Damit kletterte der SCM in der Tabelle auf den dritten Rang, Eichenau rutschte nach der dritten Saisonpleite auf den vorletzten Platz ab. Neuer Spitzenreiter ist der TSV Gilching II. Der Aufsteiger siegte gegen den SC Wessling klar mit 4:0 und löste damit die spielfreien Upfer Buam als Tabellenführer in der Kreisliga Gruppe 3 ab.

„Der Sieg geht in Ordnung“, sagte ein zufriedener Stehle. Groß in Erinnerung wird das Spiel jedoch keinem der 130 Zuschauer. Stehle: „Es war mehr ein Fehlerspiel als ein Fußballspiel.“ Die frühe Eichenauer Führung durch Nico Stotz (2.) glich Immanuel Hartmann nach 19 Minuten mit einem Sonntagsschuss aus „unmöglichem Winkel“ (Stehle) aus. FCE-Kapitän Robert Schliszio brachte seine Farben fünf Minuten vor der Pause erneut in Führung.

Mit einer sehenswerten Einzelleistung traf Maisachs Afdal Tomangbe nach Wiederanpfiff zum 2:2-Ausgleich. Der 26-Jährige ließ drei Eichenauer wie Slalomstangen stehen und düpierte zu guter Letzt FCE-Schlussmann Alexander Tretschok (55.). Den größeren Willen legten aber die Maisacher an den Tag und wurden spät belohnt. Freistehend vor FCE-Schlussmann Alexander Tretschok behielt Kajtazi, der Neuzugang vom FC Emmering, die Nerven.

Im dritten Heimspiel mussten die Starzlbacher die dritte Heimpleite hinnehmen. Dabei wollte man unter Spielertrainer Sebastian Schmeiser zu einer Heimmacht werden. „Die Mannschaft hat das Potenzial und die Qualität“, sagte Schmeiser vor der Partie. Die nächste Chance besteht am kommenden Samstag im Nachbarschaftsderby beim TSV Geiselbullach.

Youngster trägt Geiselbullach zum ersten Saisonsieg

Die Erleichterung war deutlich zu spüren. Knapp, aber nicht unverdient hat der TSV Geiselbullach mit 3:2 (2:1) beim SC Pöcking gewonnen. Nach zuvor zwei Unentschieden feierte der Vorjahreszweite endlich den ersten Saisonsieg. In der Tabelle kletterte der TSV auf den vierten Platz, Pöcking ziert nach der vierten Niederlage in Folge das Tabellenende der Kreisliga 3. Zum Mann des Spiels avancierte Alessandro Einertshofer, der zwei Treffer erzielte und auch den Elfer herausholte.



Mit der Leistung zeigte sich Spielertrainer Stefan Held jedoch alles andere als zufrieden. „Das war heute unsere schlechteste Saisonleistung. Da müssen wir uns extrem steigern.“ Über die drei Punkte freute sich der 29-Jährige aber dennoch.



Lucas Perkuhn brachte die Hausherren nach 27 Minuten in Führung. Bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Florian Schulleri (Gröbenzell) hatten die Bullacher das Spiel gedreht. Maximilian Lutter traf vom Elferpunkt zum Ausgleich (37.). Zuvor war Alessandro Einertshofer elfmeterreif zu Fall gebracht worden. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit markierte Einertshofer die Führung. Nach Wiederbeginn drängten die Bullacher auf die Vorentscheidung.



Doch statt dem dritten Treffer waren die Pöckinger nach dem Ausgleichstreffer durch Philipp Hönigschmid (62.) wieder im Spiel. Nicht schon wieder ein 2:2-Remis dachten sich nicht wenige der mitgereisten TSV-Anhänger. Doch die Befürchtungen waren unbegründet. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Alessandro Einertshofer für Jubel im Gästeblock. Held freute sich für das 18-jährige Talent. „Er hat eine super Entwicklung genommen.“ (Dirk Schiffner)