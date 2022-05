Günzlhofen besiegt Penzing nach Rückstand

Hakan Özdemir drehte die Partie © VSST Günzlhofen

Der Spitzenreiter aus Günzlhofen ist nicht zu stoppen und schlägt auch den FC Penzing.

Günzlhofen – Der VSST Günzlhofen zieht an der Tabellenspitze weiter seine Kreise. Der Aufsteiger hielt sich auch gegen den FC Penzing schadlos und siegte mit 4:2 (2:1). Im 23. Spiel feierten die Günzlhofener ihren 17. Sieg. Aus den verbleibenden drei Partien gegen Maisach, Oberweikertshofen II und Aich benötigt die Mannschaft von Spielertrainer Qemajl Beqiri nur noch fünf Punkte.

Gegen die Penzinger musste sich der Spitzenreiter allerdings mächtig strecken. Nach sechs Minuten nutzte Nicolas Dietmaier einen Abstimmungsfehler in der Günzlhofener Hintermannschaft zum 0:1. Doch mit einem Doppelpack binnen acht Minuten drehte Hakan Özdemir das Spiel (23., 31.).

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Gastgeber am Drücker, doch die Penzinger glichen nach 66 Minuten aus. In der dem Tor vorausgehenden Szene stellte sich der Tabellenführer allerdings etwas dilettantisch an. Erst pennte man beim schnell ausgeführten Freistoß, danach schlug VSST-Tormann Nico Theiß über den Ball. Doch im Stile eines Champions stürmten die Hausherren weiter. Fatih Demiraslan (70.) und Edvin Selimovic mit einem sehenswerten 16-Meter-Volleyknaller (80.) stellten die Weichen auf Sieg. Der Aufstiegszug scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein. (Dirk Schiffner)