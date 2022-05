TSV Moorenweis unterliegt TSV Altenstadt klar und ist weiter im freien Fall

Andreas Pauker, der Torwart des TSV Moorenweis kassierte vier Gegentore. © TSV Moorenweis

Der TSV Moorenweis unterliegt dem TSV Altenstadt zuhause klar mit 0:4.

Moorenweis – Nichts zu holen gab es am 22. Spieltag für den TSV Moorenweis. Die Mannschaft von Coach Patrick Kohlmeier verlor beim TSV Altenstadt klar mit 0:4 (0:2). Bereits am kommenden Spieltag könnte der direkte Abstieg in die Kreisklasse besiegelt sein. Für die Altenstädter ist die Saison gelaufen, weder nach oben noch nach unten geht noch was.

Doch die Kicker aus dem Pfaffenwinkel hatten so richtig Bock auf Fußball und dominierten das ungleiche Duell nach Belieben. Nach 21 Minuten eröffnete Tobias Graun den Altenstädter Torreigen. Zehn Minuten später erhöhte Kadircan Yapici auf 2:0 für die Hausherren. Auch in der zweiten Spielhälfte gab Altenstadt den Ton an.

Moorenweis spielte phasenweise gut mit, doch spätestens an der Strafraumgrenze war Endstation. Auf der anderen Seite konnte sich Moorenweis´ Schlussmann Andreas Pauker ein ums andere Mal auszeichnen. Dennoch musste der 27-Jährige noch zweimal hinter sich greifen. Binnen zwei Minuten stellten Kadircan Yapici (74.) und Simon Schmitt (75.) den Endstand her. Nach zwei Spielzeiten wird das Abenteuer Kreisliga für den TSV Moorenweis enden. (Dirk Schiffner)