Wiederauflage der Bezirksliga-Relegation: Unterpfaffenhofen muss nach Geiselbullach

Ein hart umkämpftes Relegationsduell lieferten sich der TSV Geiselbullach (gelbe Trikots) und der SC Unterpfaffenhofen – mit dem glücklicheren Ende für die Gäste aus Germering. © Peter Weber

Die Favoritenrolle schieben der SC Unterpfaffenhofen und der TSV Geiselbullach vor dem Duell dem jeweils anderen zu. Punkten möchte trotzdem beide.

Landkreis – „Das werden heiße 90 Minuten. Nicht nur wegen des Wetters.“ Das sagt Franco Simon, Coach des SC Unterpfaffenhofen vor dem Gastspiel beim TSV Geiselbullach am Samstag, 14.30 Uhr. Die Favoritenrolle sieht der 45-Jährige eher bei den Gastgebern.“Bei Bullach ist schon ordentlich Qualität drin, vor allem in der Offensive. Ohne den neuen Modus würden die jetzt sicher in der Bezirksliga spielen.“

Doch in der letztjährigen Meisterrunde patzte Bullach einmal zu viel und musste Jahn Landsberg den Vortritt lassen. In der Bezirksliga-Relegation vor knapp drei Monaten kreuzten sich dann die Wege der beiden Mannschaften. In der ersten Runde konnten sich die Upfer Buam hauchdünn gegen Geiselbullach durchsetzen, doch nach den beiden Pleiten gegen Pasing war auch für die Simon-Truppe das Abenteuer Bezirksliga beendet.

Franco Simon dämpft Erwartungen: „Wir befinden uns im Umbruch“

In der Kreisliga plant man einen Neuanfang. „Wir befinden uns im Umbruch“, sagt Simon. Von daher nehme man die sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen natürlich gerne mit. Simon: „Spielerisch war da allerdings noch viel Luft nach oben.“ Das Gastspiel in Bullach dürfte der nächste Prüfstein sein. „Wir fahren da hin, um zu punkten.“

Geiselbullachs Stefan Held wiederum sieht die Gäste in der Favoritenrolle. „Sie sind gut gestartet. Wir müssen die intensive Spielweise mitgehen und die gewisse Leidenschaft auf den Platz bringen“, sagte der TSV-Spielertrainer. Aus dem harten Auftaktspiel in Weßling hat Held neben dem gesperrten Jannik Schröder einige verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen. Fragezeichen stehen unter anderem hinter Francesco Unholzer, Martin Held, Alessandro Einertshofer und Maximilian Lutter. Der Bullacher Kader ist dennoch gut bestückt. Held: „Wir müssen unsere Bestform zeigen. Dann sind wir auch im Stande, das Spiel zu gewinnen.“ (Dirk Schiffner)