Zweiter gegen Dritter: In Günzlhofen kommt es zum Verfolgerduell

Teilen

Spielerisch ist der VSST Günzlhofen (grüne Trikots) eine Klasse für sich. © Peter Weber

Mit einem echten Knallerspiel kehrt die Kreisliga aus ihrer Winterpause zurück. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt der VSST Günzlhofen den TSV Utting.

Günzlhofen – Beide Teams rangieren mit jeweils 32 Punkten auf den Plätzen zwei und drei. Nur der TSV Peiting steht mit 35 Punkten noch besser da. Bei den Gastgebern kann Trainer Qemajl Beqiri personell aus dem Vollen schöpfen. Mit der Vorbereitung zeigte sich der VSST-Coach zufrieden. „Die Jungs sind fitter.“ In einem viertägigen Trainingslager am Fuße des Watzmanns verpasste Beqiri seinem Team den Feinschliff. Die Sommervorbereitung war nicht so reibungslos gelaufen, entsprechend holprig war damals der Saisonauftakt mit drei Niederlagen in den ersten vier Spielen.

Negativer Höhepunkt des Fehlstarts war die 1:4-Niederlage beim Mitaufsteiger vom Ammersee. „Da ist noch eine kleine Rechnung offen“, sagt Franz Ostermeier. Der VSST-Ehrenvorsitzende war bei einigen Vorbereitungsspielen dabei und hat festgestellt. „Es harmoniert. Spielerisch war das schon sehr schön zum Anschauen.“ Wo kann die Reise des Aufsteigers noch hinführen? „Wir wollen vorne dranbleiben“, gibt sich Beqiri zurückhaltend. (Dirk Schiffner)