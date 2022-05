VSST Günzlhofen unterliegt in Aich

Nichts zu holen gab es diesmal für VSST Günzlhofen in Aich (grünes Trikot; hier im Spiel gegen den SC Maisach) © Peter Weber

Günzlhofen verliert das für beide Mannschaften bedeutungslose Derby in Aich.

In ihrem Abschiedsspiel in der Kreisliga zeigten sich die Himmelsstürmer vom VSST Günzlhofen von ihrer gönnerhaften Seite. Im für beide Mannschaften bedeutungslosen Derby verlor die Mannschaft von Spielertrainer Qemajl Beqiri beim FC Aich mit 1:3 (1:1).

Aichs Trainer Bastian Jaschke war nach dem Spiel voll des Lobes. „Wir haben alle unsere Ziele, die wir uns vor knapp zwei Monaten gestellt haben, erreicht.“ Das erste Ziel war der fünfte Platz. Am Ende liefen die Kicker aus dem Brucker Vorort sogar auf dem vierten Tabellenplatz ein. Und dank des Last-Minute-Treffers durch Benedikt Steber haben die Aicher sogar eine positive Tordifferenz (45:44) geschafft. Ein Lob gab es aber auch für den Meister.

Auch in Aich war die Beqiri-Crew sehr dominant, die Aicher allerdings ihrerseits sehr effizient. Beim 1:0 durch Florian Friedrich trudelte VSST-Tormann Nico Theiß der Ball durch die Hosenträger (13.). Mit einem sehenswerter 25-Meter-Knaller glich Hakan Özdemir zwei Minuten nach Wiederbeginn aus. Doch den größeren Willen legten die Hausherren an den Tag. In seinem letzten Spiel für den FCA schoss Urgestein Johannes Schwarz seine Farben erneut in Führung (58.), eher Steber in der Schlussminuten endgültig den Deckel drauf machte. (Dirk Schiffner)