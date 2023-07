Günzlhofen zieht aus der Kreisliga zurück: „Warum sollen wir uns jeden Sonntag abschlachten lassen?“

Von: Dieter Metzler

Mit seinem Abgang ging es los: Spielertrainer Qemajl Beqiri (in Grau) verlies den VSST. © Dieter Metzler

Bezirksliga-Absteiger VSST Günzlhofen wird nicht in der Kreisliga starten. Stattdessen gibt es einen Neustart in der C-Klasse.

Günzlhofen – Die Ungewissheit hat ein Ende und damit verstummen auch die Gerüchte um den Bezirksliga-Absteiger VSST Günzlhofen. Die Mannschaft wird vom Spielbetrieb zurückgezogen und somit nicht in der anstehenden Saison in der Kreisliga antreten. Nach dem Durchmarsch aus der Kreisklasse folgt nun also der komplette Absturz.

Man habe alles versucht, um nach der Spielerflucht eine spielfähige Mannschaft für die Kreisliga auf die Beine stellen zu können, sagt VSST-Präsident Mario Küpper. Mit Rainer Lohr hat der Verein sogar einen Trainer verpflichten können. Im Raum stand allerdings immer die Frage, ob es sinnvoll sei, mit einer Mannschaft, in der Kreisliga anzutreten, die eigentlich nicht die Qualität mitbringt. „Warum sollen wir uns in der Kreisliga jeden Sonntag abschlachten lassen“, meint der VSST-Präsident dazu. „Das macht keinen Sinn und frustriert.“

Neubeginn in der C-Klasse geplant

Um aber den Fußball im Dorfverein nicht ganz sterben zu lassen, so Küpper, wäre es wichtig, einen Neubeginn in der C-Klasse zu starten. Trainer Rainer Lohr soll jedenfalls bereit stehen und auch in der untersten Liga die Mannschaft trainieren.

„Eine fast komplett neue Kreisliga-Mannschaft aus dem Boden zu stampfen, wäre sportlich und finanziell für den Verein ein Kraftakt gewesen, der nicht zu verantworten wäre“, sagt Küpper. In drei, vier Jahren würde es schon wieder besser aussehen, wenn Spieler aus der eigenen Jugend aufrücken.

Abstimmung mit den Zugspitz-Spielleitern

Der Verein habe mit den Spielleitern Heinz Eckl und Bernd Reiser offen über die Situation kommuniziert, erklärt Küpper. Beide seien von der Entwicklung nicht überrascht worden und hatten entsprechende Lösungen parat, so der Vereinspräsident.

Nachdem Spielleiter Heinz Eckl (Schongau) am Mittwochvormittag die Meldung vom VSST vom Rückzug der Elf aus Günzlhofen erhalten hatte, teilte er allen Kreisliga-Teams der Gruppe 4 die Entscheidung mit. Dort wird nun eine Mannschaft weniger an den Start gehen. Da die zweite Mannschaft des VSST, die aus der B-Klasse nach viermaligen Nichtantritt in die C-Klasse abstiegen war, nicht zurückgezogen wurde, spielt sie in der neuen Saison als erste Mannschaft in der C-Klasse. (Dieter Metzler)