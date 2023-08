Auftakt der Zugspitz-Kreisliga 4: Spendable Moorenweiser läuten Saison gegen Mammendorf ein

Von: Dieter Metzler

Mit den Ergebnissen in den Testspielen waren die Mammendorfer (in Schwarz) sehr zufrieden. © Dieter Metzler

In der Zugspitz-Kreisliga 4 beginnt die neue Saison bereits am Freitagabend. Auf dem Programm steht gleich einmal ein Derby.

Landkreis – Um 19 Uhr empfängt der TSV Moorenweis den SV Mammendorf. Eine halbe Stunde später wird auch für den FC Aich die neue Spielzeit beim Heimduell gegen den FC Weil angepfiffen.

Für den Auftakt haben sich die Moorenweiser etwas besonderes einfallen lassen. Der Verein spendiert jedem Zuschauer bei Vorlage der Eintrittskarte ein Bier oder einen Aperol-Spritz. Die Mannschaft sei gut drauf und hofft auf einen erfolgreichen Auftakt sagt der 2. Abteilungsleiter Andreas Otter. Dass einige Spieler urlaubsbedingt fehlen, schade der guten Stimmung nicht. „Damit hat in der Ferienzeit jeder zu kämpfen“, so Otter. Aber auch sein Mammendorfer Pendant Johannes Eberle gibt sich optimistisch. „Natürlich wollen wir gewinnen“, so Eberle. Moorenweis war allerdings in der Vergangenheit stets ein unangenehmer Gegner. „Nicht unfair, aber es waren immer enge Spiele“, erinnert sich Eberle.

Ein unangenehmer Gegner wartet auch auf Aich: Nach nur einem Jahr in der Kreisklasse ist der FC Weil zurück in der Kreisliga. „Ein paar Gesichter kenne ich schon noch aus der vorletzten Saison“, meinte Aichs Trainer Bastian Jaschke, der auch auf einige Spieler verzichten muss. Schwierig wird’s auch für den einzigen Sonntagsstarter (15 Uhr) SC Oberweikertshofen III. Mit dem TSV Landsberg II wartet gleich ein richtiger Brocken. „Wir werden ihnen aber das Leben so schwer wie möglich machen“, verspricht Neu-Trainer Daniel Stapfer. (Dieter Metzler)