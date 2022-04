Kellerduell in der Kreisliga: Moorenweis empfängt Maisach

Der SC Maisach stimmt sich auf den Abstiegskampf ein. © Dieter Metzler

Mehr Abstiegskampf geht nicht. Am Samstag, 17 Uhr, kommt es in Moorenweis zum Kellerduell zwischen dem gastgebenden TSV Moorenweis und dem SC Maisach.

Moorenweis - Für die Hausherren ist es fast schon die letzte Chance, noch auf den Abstiegsrelegationsplatz zu gelangen. Mit einem Sieg könnte Moorenweis bis auf zwei Zähler an die Maisacher heranrücken. Der SCM wiederum rangiert derzeit vier Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Beide Übungsleiter gehen deshalb voll auf die drei Siegpunkte. „Wir wollen zeigen, dass wir zu Unrecht auf dem letzten Platz stehen“, sagte Patrick Kohlmeier. Der TSV-Coach muss in diesem Kellerduell auf die verletzten Tobias Heinzinger und Florian Riedmair verzichten. In Maisach freute sich Trainer Christian Schneider über die aus der Corona-Isolation zurückgekehrten Spieler, muss aber nun auf Florian Herda verzichten. Der SCM-Coach sagt: „Wir wollen den Anschluss an die vorderen Plätze herstellen.“ (Dirk Schiffner)