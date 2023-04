Kurzfristige Absage nach Personalmangel: Krisensitzung bei Unterpfaffenhofens Madln

Von: Dieter Metzler

Ein energischer Einsatz von Melanie Flinspach (l.) und den Rot-Weißen aus Überacker brachte den Sieg. © dieter metzler

Einige Ligen haben sich bereits vorzeitig in die Osterferien verabschiedet. So waren am vergangenen Wochenende nur drei Begegnungen angesetzt.

Fürstenfeldbruck – Und davon fiel noch eine aus. Denn der SC Unterpfaffenhofen musste seine Begegnung in Söchering kurzfristig wegen Personalmangel erneut absagen. Bei den Upfer Madln fand unter der Woche eine Krisensitzung statt.

Ob und wie es weitergeht, darüber soll in den Ferien entschieden werden.

Bezirksoberliga

RW Überacker - FC Langengeisling 2:0 (1:0) – Auch im dritten Spiel im neuen Jahr lieferten die Rot-Weißen von Trainer Andreas Fasching eine überzeugende Leistung ab und bezwangen den Tabellenvierten FC Langengeisling am Ende verdient mit 2:0. Die Gäste hatten über die 90 Minuten nur eine nennenswerte Chance, die RW-Frauen dagegen eine Reihe von Einschussmöglichkeiten. Ein Freistoß landete am Pfosten. Ein Strafstoß nach einem Foul an Fridos Tomangbe sorgte schließlich für die hochverdiente Führung durch Johanna Draude.

Beste Spielerin der Gäste war noch ihre Torfrau Celine Siebrecht, die etliche Chancen der Rot-Weißen zunichte machte. So entschärfte sie Torschüsse von Melanie Balhuber, Sophia Schmal, Nicola Mößmer oder auch Draude. Anna Richter hatte Pech, als Schiri Sepp Kührer (Aich) einen Treffer wegen Abseits nicht gab. Luisa Barth sorgte kurz nach dem Wiederanpfiff mit dem 2:0 für die frühzeitige Entscheidung.

Bezirksliga

SV Untermenzing - FC Puchheim 2:3 (1:0) – Nach dem verdienten Auswärts-Dreier rückte die Elf von Puchheims Trainer Sascha Widemann auf den zweiten Tabellenplatz vor. „Der Sieg geht insgesamt in Ordnung“, berichtete Widemann. Schon zur Pause hätten seine Mädels statt eines 0:1-Rückstandes eigentlich aufgrund der Chancen mit 3:0 oder gar 4:0 führen müssen. Trotz spielerischer Überlegenheit aber führten die Gastgeberinnen durch ein Tor von Elena Bott (38.).

Puchheim erhöhte in der zweiten Halbzeit den Druck und kam nun auch zu Toren. Anna Jüngerhans erzielte wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich, und Florentine Mazreku brachte drei Minuten später Puchheim erstmals in Front. Durch ein unglückliches Eigentor kam Untermenzing nochmals zum 2:2-Ausgleich. Schließlich aber sorgte Verena Huber mit ihrem Tor zum 3:2 für den hochverdienten Endstand. (dm)