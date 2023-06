Krönt sich Rot-Weiß Überacker in Dießen zum Meister? - Pflichtaufgabe für Höhenrain

Von: Michael Baumgärtner

Teilen

Vielfach Grund zur Freude hatten die Fußballerinnen des MTV Dießen im Heimspiel gegen die SpVgg Hebertshausen, das mit 10:2 gewonnen wurde. © Privat

Krönt sich der SV Rot-Weiß Überacker am Samstag zum Meister der Bezirksoberliga? Dagegen haben die Fußballerinnen des MTV Dießen etwas einzuwenden.

Dießen - Der MTV erwartet am Samstag ab 15 Uhr zum letzten Heimspiel der Saison den Tabellenersten im Ammerseestadion. Dort ist der MTV in dieser Saison noch ungeschlagen. Eine Pflichtaufgabe wartet auf den FSV Höhenrain.

Der Tabellendritte ist am Sonntag ab 12.45 Uhr zu Gast bei der SpVgg Hebertshausen, die als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht längst als erster Absteiger feststeht. Gleiches gilt seit zwei Wochen für den SC Pöcking-Possenhofen in der Bezirksliga. Auf seiner Abschiedstournee wartet am Samstag das letzte Heimspiel. Es reist der SV München-Untermenzing an. Spielbeginn ist um 17 Uhr. (toh)

Hauptversammlung mit Neuwahlen in Gauting

Der Gautinger SC lädt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Stimmberechtigt am Mittwoch, 21. Juni, sind allerdings nur die Delegierten der Abteilungen. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung ist die Neuwahl der Vorstandschaft. Außerdem wird an diesem Tag die neue GSC-Halle offiziell eröffnet. Beginn der Versammlung ist um 20 Uhr. (mib)