Olching will den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen

Teilen

Gefährliches Torjäger-Duo: Marcel Sieghart (l.) und Sebastian Heiß (2.vl.) wollen zum Frühjahrsauftakt gegen Mering wieder knipsen. © Peter Weber

Die Amperstädter empfangen zum Auftakt nach der Winterpause den SV Mering. Bislang haben die beiden Teams eine ausgeglichene Bilanz.

Olching – Für den SC Olching hat der Heimspielgegner vom Samstag, 14 Uhr, historische Bedeutung. Denn der SV Mering war im Juli 2016 der erste Gegner der Amperstädter nach dem Aufstieg in die Landesliga. Dass die Partie verloren wurde, ging damals in der Euphorie des vereinshistorischen Erfolges fast ein wenig unter.

Vom nächsten Eintrag in die Geschichtsbücher spricht man nicht. „Wir machen Schritt für Schritt, und auch der Klassenerhalt wäre eine große Leistung“, betont Trainer Martin Buch immer wieder. Dass der erste Schritt dazu am besten gleich zum Re-Start gegen die Meringer in Form eines Sieges gelingen soll, versteht sich. Platz zwölf ist keine Komfortzone.

Olching und Mering sind statistisch auf Augenhöhe

Der Olchinger Chefcoach Buch kann die Aufgabe gegen den Fünften durchaus mit einer guten Portion Optimismus angehen. Obwohl der SV Mering in der Zielsetzung meist mindestens eine Kategorie oberhalb der der Olchinger liegt, bewegen sich beide Teams tatsächlich auf Augenhöhe – statistisch gesehen. In neun Ligaspielen gab es bisher drei Unentschieden und drei Siege je Klub, bei einem Torverhältnis von 18:18.

Oft war das auch mit Spektakel verbunden, so wie im Hinspiel. Beim 2:5 hatte der SCO in Mering sogar einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Haushoch überlegen waren die Meringer auch sonst nicht, nur eben im Strafraum zielgenauer. SCO-Coach Buch sprach damals sinngemäß von einer Lehrstunde in Sachen Effektivität. Bei aller bescheidener Zielsetzung – solche Lehrstunden soll es im Rest der Saison möglichst wenige für Olching geben. (Hans Kürzl)