Niederlage in Durach: Oberweikertshofens Chancen-Wucher wird bestraft

Yenal Strauß vom SC Oberweikertshofen. © SC Oberweikertshofen

Auch am 11. Spieltag wurde es nichts mit dem ersten Auswärtsdreier für den SC Oberweikertshofen. Der SCO unterlag mit 1:2 beim VfB Durach.

Oberweikertshofen – Das Spiel war noch keine Minute alt, als es bereits im Kasten von SCO-Keeper Adrian Wolf einschlug. „Das ist eigentlich nicht zu verstehen“, meinte der Sportliche Leiter Uli Bergmann. Pascal Schindeles Flachschuss aus 16 Metern hatte Wolf kalt erwischt. Scheinbar geschockt ging beim SCO bis zur Pause nicht viel zusammen. Durach stand konsequent und ließ in den Augen von Bergmann drei Mini-Chancen zu. Dafür gelang den Gastgebern das 2:0. Nachdem Wolf den ersten Schuss noch parieren konnte, staubte Tim Seefried ab. „Es klingt doof, aber eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht“, sagte Trainer Dominik Sammer nach den 90 Minuten. „Nach dem 0:2 waren wir ein bisschen von der Rolle und Durach hätte den Sack zu machen können“, so Sammer.

Zu einem Sturmlauf setzte der SCO in den zweiten 45 Minuten an. „Es war ein Spiel auf ein Tor“, beobachtete Bergmann. Dominik Widemann, Yenal Strauß und Maxi Schuch hatten einen Treffer auf dem Fuß. Mit Strauß und Widemann rutschten gleich zwei Weikertshofener bei einer scharfen Hereingabe von Schuch ins Leere. „Aber, wenn der Kopf zu ist, ist er zu“, meinte Sammer zu den vielen Chancen, die seine Stürmer vergaben. In der 67. Minute wurde das Powerplay aber belohnt, als Strauß auf Vorarbeit von Schuch seinen dritten Saisontreffer zum 1:2 erzielte.

Auf den Ausgleich hoffte man bei den Weikertshofenern bis zum Schluss – vergeblich. Dabei hatte Dominik Widemann noch die Riesen-Chance, zumindest einen Punkt zur retten. Völlig frei vor Torwart Julian Methfessel schoss er aber am Tor vorbei. „Da ist einem nicht zum Feiern zu Mute“, meinte Bergmann auf der Rückfahrt mit dem Bus und stieg an seinem Wohnort in Grafrath aus, während die Mannschaft wohl im Vereinsheim ihren Frust ertränkte. (Dieter Metzler)