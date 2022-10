SC Olching: Gegen Jetzendorf fällt der nächste Verteidiger verletzt aus

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Moritz Vollmer, SC Olching. © SC Olching

Zum Auftakt der Rückrunde muss der SC Olching zu einem Gegner, an den er gute Erinnerungen hat: zum Aufsteiger TSV Jetzendorf.

Olching – Das Hinspiel gegen den TSV Jetzendorf konnten die Amperstädter vermeintlich deutlich mit 3:0 gewinnen. Einen Sieg will das Team von Trainer Martin Buch auch am Sonntag (15 Uhr) im Rückspiel gegen den Tabellennachbarn holen. „Ein Sieg wäre schön nach der bitteren Niederlage in Illertissen“, sagt Buch, der aber auch warnt: „Das 3:0 im Hinspiel war knapper als es klingt.“

Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb Olchings Trainer eine schwierige Partie erwartet. In Jetzendorf seien immer viele Heimfans, die die den TSV unterstützen. Dagegen müsse man als Gast erst einmal anspielen. Buch sagt: „Das wird ein heißer Ritt, aber da habe ich Bock drauf.“ Seine Spieler hätten unter der Woche gut trainiert und seien heiß auf den Rückrundenauftakt.

Fehlen wird dabei Defensivmann Moritz Vollmer, der sich im Illertissen-Spiel einen Muskelfaserriss zugezogen hat. „Er ist bis zur Winterpause raus“, sagt der SCO-Coach. Damit hat es wieder einen Kicker aus der ohnehin schon ausgedünnten SCO-Abwehr erwischt. Dafür ist in Jetzendorf Maximilian Herrmann wieder mit dabei, nachdem er in Illertissen noch aus beruflichen Gründen aussetzen musste. Trotzdem ist Buchs Zielsetzung klar: „Endlich gegen ein Team auf Augenhöhe etwas reißen.“ (Thomas Benedikt)