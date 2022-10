Den Olchingern gehen die Abwehrspieler aus: „Pflastern irgendetwas zusammen in der Aufstellung.“

Von: Thomas Benedikt

Skeptische Blicke auf der Olchinger Bank. Gegen Illertissen stehen SCO-Trainer Martin Buch (weißes T-Shirt) kaum Abwehrspieler zur Verfügung. © Peter Weber

Einen positiven Abschluss der Landesliga-Hinrunde will der SC Olching am Samstag, 14 Uhr, beim FV Illertissen II hinlegen.

Olching – Gegen den punktgleichen Tabellenachten haben sich die Amperstädter das Ziel gesetzt, mindestens einen Punkt holen, so Trainer Martin Buch. Vor der zweiten Mannschaft des Regionalligisten hat Buch großen Respekt – vor allem weil seine Mannschaft erst relativ spät im Saisonverlauf auf Illertissen trifft. „Die bauen jedes Jahr viele neue junge Spieler ein und haben in der Vorrunde oftmals Problemchen“, so Buch. Doch je länger die Saison andauert, umso besser kommen die Illertissener in Fahrt. „Das ist eine spielstarke Mannschaft“, sagt der SCO-Coach. Man ist also gewarnt.

Die Olchinger dagegen sind im Moment nicht so richtig in Fahrt. Nach einem kurzen Zwischen-Höhenflug gab es vergangene Woche beim 1:1-Unentschieden gegen den Tabellenletzten Hollenbach einen Dämpfer. Trotzdem sagt der SCO-Trainer: „Wir liegen im Punktesoll, auch wenn wir in den vergangenen Wochen einiges haben liegen lassen.“

Ein Grund dafür ist die angespannte Personalsituation bei den Amperstädtern. Zu einer Reihe von Langzeitverletzten gesellen sich Woche für Woche angeschlagene und kranke Spieler, oder wie Buch es formuliert: „Seit Wochen pflastern wir irgendetwas zusammen in der Aufstellung.“ In der Offensive könne man das noch kompensieren, aber vor allem in der Defensive gehen dem Olchinger Trainer die Optionen aus. Und gegen Illertissen verschärft sich die Lage noch einmal. Abwehrspieler Maximilian Herrmann wird nicht mit an Bord sein. (Thomas Benedikt)