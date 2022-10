Olching will in Kempten wieder einen Großen ärgern

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Ein Bein stellen wollen die Olchinger dem Tabellendritten aus Kempten. Hier grätscht Hüseyin Ceker einem Sonthofener den Ball vom Fuß. Auch gegen den Tabellenzweiten hatten die Amperstädter lange mitgehalten. © Peter Weber

Ein schwieriges Auswärtsspiel steht dem SC Olching bevor. Am Sonntag, 15 Uhr, tritt das Team von Coach Martin Buch beim Tabellendritten FC Kempten an.

Olching – Trotz der vermeintlich klaren Verteilung der Favoritenrolle ist der SCO-Coach positiv gestimmt. „Gegen die Gegner aus der Spitzengruppe haben wir uns bisher immer gut verkauft.“ Das will der Tabellenneunte auch gegen Kempten. Die Voraussetzungen dafür scheinen nicht schlecht. Am vergangenen Spieltag beendete der SCO mit dem 3:2 über Memmingen II seine Sieglos-Serie und im Sparkassencup am Dienstag setzten sich die Amperstädter gegen den Kreisligisten aus Eichenau durch. Das gibt Selbstvertrauen.

Allerdings muss Buch auch weiter krankheitsbedingt auf einige Spieler verzichten. „Die Personallage ist noch immer angespannt.“ Zumal bei den Kickern, die nach auskurierter Corona-Infektion zurückkehren, auch noch ein großes Fragezeichen hinter dem Fitnesszustand steht. „Aber da müssen wir jetzt durch“, sagt Buch.

Martin Buch: „Wir müssen als Team jetzt den nächsten Schritt machen“

Allen widrigen Umständen zum Trotz nimmt er seine Mannschaft in die Pflicht: „Wir müssen als Team jetzt den nächsten Schritt machen.“ Heißt: „Es muss mehr Beständigkeit in unsere Leistung kommen.“ Auf Siege würden derzeit noch zu oft wieder nur Niederlagen und Unentschieden folgen. „Dieses Auf und Nieder müssen wir abstellen“, sagt der Olching-Trainer.

Ein ähnliches Auf und Nieder ist auch die Bilanz der Amperstädter gegen Kempten. Aus den letzten drei Duellen gingen die Olchinger einmal als Sieger, einmal als Verlierer und einmal mit einem Remis heraus. (Thomas Benedikt)