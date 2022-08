SC Olching: Vorfreude auf komplett neuen Gegner - Sorgen ums Personal

Von: Thomas Benedikt

Wieder gieriger auf den Ball sein, das fordert Trainer Martin Buch von seinen Olchingern (weiße Trikots). Gegen laufstarke Weißenburger wird dieses Vorhaben gleich einmal auf die Probe gestellt werden. © Peter Weber

Beim SC Olching sehnt man vor der Begegnung am Samstag beim TSV Weißenburg (14.30 Uhr) das Ende der Sommerferien herbei.

Olching – Denn zu den sieben verletzungsbedingten Ausfällen – am Dienstag zog sich auch noch Maximilian Bergmann im Training einen Kreuzbandriss zu – gesellen sich fünf Urlauber hinzu. Gerade einmal 13 Spieler werden SCO-Trainer Martin Buch zur Verfügung stehen. Dass der Kader gerade derart ausgedünnt ist, habe laut Buch nicht nur Folgen für die Aufstellung am Spieltag. „Wir brauchen auch wieder mehr Konkurrenzkampf im Training.“ Nach vier sieglosen Spielen in Folge ist die Stimmung bei den Olchingern trotzdem gut. „Wir wissen ja, woran es liegt“, sagt Buch mit Verweis auf die zahlreichen Ausfälle. Zudem überwiegt die Vorfreude auf einen völlig neuen Gegner.

Die Weißenburger waren in der vergangenen Saison noch in der Landesliga Nordost eingeteilt. Die Jahre zuvor spielten sie in der Bezirksliga Mittelfranken Süd. Für den SCO ist es das erste Pflichtspiel-Duell mit dem Liga-Neuling aus Franken. Einen sehr physischen und laufstarken Gegner erwartet Olchings Trainer am Samstag. Er habe sich die Weißenburger in deren Partie gegen Schwabmünchen angeschaut und war von deren Laufleistung beeindruckt. „Die haben die lange Busfahrt sehr gut weggesteckt.“

Sein Team müsse deshalb genauso dagegenhalten. „Wir müssen wieder gieriger werden im Spiel gegen den Ball“, sagt Buch. Dann könne man auch aus Franken Punkte mitnehmen. (Thomas Benedikt)