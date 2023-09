Hinten sicher, vorne quirlig: Überackers Frauen dominieren Landesliga-Auftakt - „Absolut verdient“

Von: Dieter Metzler

Egal ob Landesliga oder Bezirksoberliga: Fridos Tomangbe (3.v.l.) trifft nach Belieben. Der DJK Geratskirchen schenkte die RW-Torjägerin gleich drei Stück ein – und es wären noch mehr Tore möglich gewesen. © Dieter Metzler

Von einem solchen Start in die Landesliga hat wohl keine der Frauen von Rot-Weiß Überacker zu träumen gewagt. Mit 4:0 bezwangen sie Geratskirchen.

Überacker – Vor dem ersten Landesliga-Spiel in Überackers Vereinsgeschichte stellten sich viele Frage: Wie würden die Frauen den Ausfall von Schlüsselspielerin Carolin Koston verkraften? Kann die Mannschaft von Trainer Andreas Fasching das Niveau mitgehen? Immerhin gab es in der Vorbereitung eine recht deutliche Niederlage gegen einen Liga-Konkurrenten. Und wie würden sich die in der Bezirksoberliga noch so gefährlichen RW-Torjägerinnen eine Klasse höher schlagen?

Die Vorgabe an die Aufsteiger-Truppe: Erstmal hinten sicher stehen

Die Antworten darauf gaben die Rot-Weißen in beeindruckender Manier. Angefeuert von rund 140 Zuschauern bezwangen sie zum Auftakt die Gäste von der DJK Geratskirchen mit 4:0 (2:0). Torjägerin Fridos Tomangbe avancierte mit drei Toren zur Matchwinnerin.

Nachdem Mannschaft und Trainergespann nicht so genau wussten, was sie in der Landesliga erwartet, agierten die Rot-Weißen zunächst abwartend und aus einer sicheren Abwehr heraus. Schließlich wollte man nicht gleich den Gästen, einer seit Jahren in der Landesliga etablierten Truppe, ins offene Messer laufen. Die RW-Elf machte die Räume eng und die langen Bälle der Gäste wurden stets abgefangen. Und vorne wirbelten derweil Überackers Offensiv-Künstlerinnen.

Top-Torjägerin Tomangbe entwischt immer wieder ihren Bewacherinnen

So konnten die Gäste aus dem Landkreis Rottal-Inn nach den ersten 45 Minuten froh sein, dass sie nur einem Rückstand von zwei Toren hinterherliefen. Allein Tomangbe, die ihrer Gegenspielerin regelmäßig davonlief, hätte neben ihrem Tor zum 2:0 (25.) zwei weitere zwei Treffer markieren müssen. Auch Lena Keitel vergab eine dicke Torchance. Den Führungstreffer (13.) hatte Spielführerin Johanna Draude mit einem Kung-Fu-Tritt am zweiten Pfosten auf Flanke von Nicola Mößmer erzielt.

Auch im zweiten Durchgang blieben die Gäste harmlos und erspielten sich keine wirkliche Torchance, auch wenn sie anfangs sich gegen die Niederlage stemmten. Dafür konnte Tomangbe mit zwei weiteren Treffern ihre Torjägerqualitäten unter Beweis stellen. „Natürlich freuen wir uns über unseren Auftaktsieg, der absolut verdient war“, meinte Fasching nach dem Spiel. „Aber darauf bilden wir uns nichts ein und wollen den Sieg auch nicht so hoch hängen.“ (Dieter Metzler)