Die Euphorie ist groß: Leonbergs Heimbollwerk wird für Überacker zum Härtetest

Von: Dieter Metzler

Weiter geht’s für die Landesliga-Frauen. © Dieter Metzler

Aufsteiger-Duell in der Landesliga der Frauen: RW Überacker trifft auf den SV Leonberg und würde sich am liebsten drei weitere Punkte sichern.

Überacker – Nach der souveränen Premiere-Vorstellung von Überackers Frauen in der Landesliga mit dem 4:0 Heimsieg über die DJK Geratskirchen geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Fasching weiter. Am Sonntag steht das Aufsteigerduell beim SV Leonberg (Landkreis Schwandorf) auf dem Spielplan. Die Begegnung in der zweithöchsten Frauenliga Bayerns wird bereits um 13 Uhr angepfiffen.

Mit nur zwei Niederlagen und einem Remis sowie einem Torverhältnis von 72:9 Toren sicherten sich die Gastgeberinnen aus Leonberg in der vergangenen Saison die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Landesliga. Ihr Liga-Debüt am vergangenen Wochenende beim FFC Wacker München II verlief mit einer 2:5 Niederlage allerdings nicht so erfolgreich wie das der Fasching-Elf.

„Die werden natürlich alles daran setzen, zu gewinnen, zumal sie auch noch zu Hause spielen und einen Fehlstart vermeiden wollen“, sagt Fasching. Der Coach hat sich kundig gemacht und erfahren, dass die Leonbergerinnen in der Bezirksoberliga-Saison sehr heimstark waren und in neun Spielen 24 Punkte geholt haben. „Wir sind auf jeden Fall gewappnet und werden versuchen, an die Leistung des ersten Spieltags anzuknüpfen“, sagt Fasching, der dem Kader des ersten Spieltags vertraut.

Erstmals überhaupt in der Vereinsgeschichte wird die Mannschaft mit einem Bus zum Auswärtsspiel ins 165 Kilometer entfernte Leonberg aufbrechen. Abfahrt ist aufgrund des frühen Spieltermins bereits um 9.30 Uhr vom Sportheim des Vereins. Mitfahrgelegenheit für Fans besteht keine mehr – der Bus ist rappelvoll. (dm)