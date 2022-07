SC Oberweikertshofen: Kämpferischer Auftritt gegen Schwabmünchen wird belohnt

Einen überragenden Kampf lieferte der SC Oberweikertshofen (in Grün) laut Kapitän Alexander Greif. Ein Lob, das Coach Dominik Sammer teilt: „Ein geiles Spiel mit einer hervorragenden Laufleistung.“ © Peter Weber

Die Generalprobe fürs Derby ist geglückt. Auch im dritten Spiel seit seiner Landesliga-Rückkehr blieb der SC Oberweikertshofen ungeschlagen.

Oberweikertshofen – Mit einer starken Leistung bezwang die Elf von Trainer Dominik Sammer den Bayernliga-Absteiger aus Schwabmünchen mit 3:1. „Es war ein überragender Kampf von uns. Und was spielerisch noch nicht so geklappt hat, das haben wir mit unbändigem Willen geschafft“, sagte Kapitän und Co-Trainer Alexander Greif.

Die Weikertshofener legten furios los. Stadionsprecher Uli Bergmann hatte die Durchsage der Mannschaftsaufstellungen noch nicht beendet, als Dominik Widemann bereits die erste dicke Chance hatte. Sein Heber über den Schwabmünchner Torhüter ging allerdings auch über den TSV-Kasten. In der 17. Minute war es dann aber soweit. Einen weiten Abschlag von SCO-Keeper Adrian Wolf leitete Widemann auf Osman Yontar weiter, der mit einem Distanzschuss unter die Querlatte das 1:0 markierte. Und fast wäre Maximilian Schuch wenig später sogar noch das 2:0 gelungen.

Verteidiger sorgt für das 2:0

Das übernahm dann Fabian Friedl kurz nach Wiederanpfiff. Der Stürmer vergangener Jahre beim SCF, längst aber zu einem kompromisslosen Abwehrspieler umfunktioniert, stocherte den Ball zum 2:0 über die gegnerische Torlinie (48.). Die Gäste stemmten sich gegen die nächste drohende Pleite. Zunächst aber gab es durch die vielbeinige SCO-Abwehr kein Durchkommen. Dafür vergab Schuch bei einem Konter das wohl in dieser Phase vorentscheidende 3:0. Um einige Zentimeter ging der Ball am langen Pfosten vorbei.

Der 2:1-Anschlusstreffer ließ den SCO-Anhang nochmals zittern, zumal Widemann kurz darauf sich am liebsten selbst im Rasen vergraben hätte, als er eine Riesen-Chance und damit die Entscheidung verschenkte. Die Stimme von Stadionsprecher Bergmann überschlug sich deshalb nahezu, als Schuch in der 90. Minute auf und davonzog und eiskalt einnetzte. „Ein geiles Spiel mit einer hervorragenden Laufleistung“, freute sich Sammer über den verdienten Sieg. Die Spione aus Olching, allen voran Trainer Martin Buch, haben schon einmal einen Eindruck für das bevorstehende Lokalderby am kommenden Samstag erhalten. (Dieter Metzler)