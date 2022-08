Verletzungspech verfolgt Oberweikertshofen: Nächste schwere Verletzung bei Christian Mühlberger

Christian Mühlberger vom SC Oberweikertshofen. © SC Oberweikertshofen

Mit dem TV Erkheim wartet am Samstag eine knifflige Aufgabe auf den SC Oberweikertshofen. Zumal den SCO große Verletzungssorgen plagen.

Oberweikertshofen – Dass Mannschaften, die nichts zu verlieren haben, gefährlich werden können, das bekam der SC Olching am vergangenen Spieltag beim TV Erkheim zu spüren. Der SC Oberweikertshofen, der nun eine Woche später am Samstag um 16 Uhr den Tabellenletzten im Weikertshofener Waldstadion empfängt, sollte also gewarnt sein.

Die Elf von Trainer Dominik Sammer geht als Favorit ins Spiel. Der Coach will mit seiner Elf die bisher weiße Heimweste erfolgreich verteidigen, aus dem vierten Heimspiel am Ende drei Punkte auf der Habenseite einstreichen und den Mittelfeldplatz weiter behaupten.

Uli Bergmann: „Mehr Verletzte sollten wir uns nicht erlauben“

Doch auf einige Stammkräfte muss Weikertshofen verzichten, sodass der Sportliche Leiter Uli Bergmann schon unkt: „Mehr Verletzte sollten wir uns nicht erlauben, sonst wird‘s eng mit unserem Kader.“ Neben Fabian Friedl (Schulter ausgekugelt) rechnet Bergmann bei der Verletzung von Marcel Berger (Syndesmosebandabriss) mit einem Ausfall bis zum Ende der Vorrunde.

Ganz schlimm hat es den gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrten Christian Mühlberger erwischt. Nach einem Kurzeinsatz in Kaufering – inklusive genialer Vorlage zum 2:2 – half er am Sonntag in der Kreisliga-Elf aus. In dem Spiel zog er sich einen Kreuzband- sowie Innen- und Außenmeniskusriss zu. Bergmann rechnet damit, dass Mühlberger erst im nächsten Jahr wieder ins Team zurückkehren wird. (Dieter Metzler)