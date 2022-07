Viele neue Gesichter: Oberweikertshofen startet mit umgekrempelten Kader in der Landesliga

Maximilian Schuch (vorne) zählt zu den Konstanten im SCO-Team. © Oliver Rabuser

Wenn der SC Oberweikertshofen am Samstag den FV Illertissen II empfängt, wird eine im Vergleich zur Vorsaison stark veränderte Mannschaft auflaufen.

Oberweikertshofen – „Wir freuen uns auf die neue Saison in der Landesliga“, sagt Oberweikertshofens Sportlicher Leiter Uli Bergmann. Traditionsgemäß beginnt die Landesliga-Spielzeit mit einer „englischen“ Woche. Für den Aufsteiger aus Oberweikertshofen geht es am Samstagnachmittag, 16 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den FV Illertissen II los. Am Dienstagabend, 18.30 Uhr, folgt dann der Auftritt beim TSV Jetzendorf.

An der Seitenlinie steht dann mit dem jungen Dominik Sammer ein ehrgeiziger Coach, der sich viel vorgenommen hat. Man darf gespannt sein, wie die Spieler – teilweise um einige Jahre älter als ihr Trainer – mit dem 25-Jährigen zurechtkommen. Mit dem Gewinn des Sparkassenpokals hat Sammer bereits den ersten Erfolg erringen können. Jetzt allerdings fordern Mannschaften von einem anderen Kaliber den SCO heraus. „Wir brennen alle darauf, dass es los geht“, sagt Sammer, der sich besonders auf seine Feuertaufe in der Landesliga als Trainer freut. „Die Mannschaft ist gut vorbereitet, und wir wollen natürlich einen erfolgreichen Auftakt hinlegen.“

Sieben Abgänge und sechs Neue

Das Gesicht der Mannschaft hat sich gegenüber der vergangenen Saison nicht nur an der Seitenlinie verändert. Emrah Celebic und Marko Petrovic wurden zum SV Sulzemoos abgegeben. Felix Hochholzer zog es studienbedingt zum FC Passau, Mehmet Ayvaz schloss sich dem KK FC Anadolu an. Anestis Karympov, Marwane Gobitaka und Zvone Madunic sind noch ohne Verein.

Zum Kader stießen dafür die Neuzugänge Dominik Widemann (TSV Rain), Elias Eck (SV Pullach), Adnan Muminovic (SV Cosmos Aystetten), Marcel Berger (SV Sulzemoos), Yenal Strauß (TSV Gilching) und Dominik Steinl (SCF). Neu-Trainer Dominik Sammer gab in der Vorbereitung aber auch zahlreichen Spielern aus der U21 eine Chance, sich zu etablieren – darunter Leo Di Pasquale, Marc Egenhofer, Bastian Weikenstorfer, Jakob Kuhbandner, Ivan Simic, Constantin von Borries und Tobias Heckl. Je nachdem, wie der Start in die Saison verläuft, könnte der SCO personell aber noch einmal nachbessern. (Dieter Metzler)