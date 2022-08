Mangelnde Effizienz kommt Oberweikertshofen in Ehekirchen teuer zu stehen

Elias Eck gelang der Ehrentreffer. © SC Oberweikertshofen

Lediglich zu einem Ehrentreffer reichte es für den SC Oberweikertshofen beim FC Ehekirchen. Dabei waren die Chancen zu mehr Treffern da.

Oberweikertshofen – Der erfolgreiche Saisonstart des Aufsteigers aus Oberweikertshofen ist nun nach der zweiten Niederlage in Folge beim FC Ehekirchen passe. Zwar waren die Weikertshofener beim 1:4 in Ehekirchen am Sonntagabend leicht verbessert gegenüber der 0:4-Derbypleite in Olching, aber letztlich konnte sie vor allem im zweiten Durchgang den Gastgebern nicht wirksam entgegentreten.

Martin Steininger: „Wir haben den Gegner stark gemacht“

„Wir haben den Gegner stark gemacht“, analysierte SCO-Fußballvorstand Martin Steininger die 90 Minuten. „In der kurzen Phase, in der wir stark waren, haben wir es versäumt, die Tore zu machen. Chancen dazu waren ja da.“ Lange Zeit sah es gut aus für die Gäste aus Oberweikertshofen. Dominik Widemann hatte sogar zwei gute Chancen, um in einem flotten Landesligaspiel die Gäste in Führung zu bringen, aber er konnte keine davon verwerten.

Und in der Schlussphase der ersten 45 Minuten wurde der Druck auf die tief stehende Abwehr des SCO immer stärker. Beim 0:1 konnte SCO-Schlussmann Adrian Wolf den ersten Schuss noch mit dem Fuß klären, aber gegen den zweiten Schuss von Pascal Schitiler war er machtlos. Kaum hatten sich die Oberweikertshofener von dem Schock erholt, schlug Schitiler ein zweites Mal zu. Diesmal versenkte er eine weite Flanke in der SCO-Strafraum unerreichbar für Wolf mit dem Kopf. Mit dem 0:2 aus SCO-Sicht ging es für die Teams in die Pause.

Vorentscheidung fällt kurz nach der Halbzeitpause

Die zweite Halbzeit war keine zehn Minuten alt, da fiel die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Völlig frei erhielt Christoph Hollinger am langen Pfosten einen Flankenball und hatte keine Mühe, das Leder zum 3:0 im Weikertshofener Kasten unterzubringen. Der SCO zeigte sich zwar gegenüber dem Spiel in Olching stark verbessert, aber die Elf von Trainer Dominik Sammer leistete sich im Mittelfeld zu viele ungenaue Pässe.

Ehekirchen hatte Lust auf mehr, verwaltete nicht den Vorsprung, sondern suchte sein Heil weiter im Angriff – und wurde belohnt. Kapitän Matthias Lutkowsky erhöhte auf 4:0 (77.). Der Ehrentreffer für Oberweikertshofen zwei Minuten vor dem Abpfiff durch Elias Eck konnte nicht mehr so wirklich Jubel im Lager des SCO ausbrechen lassen. (Dieter Metzler)