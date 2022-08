Nach zwei Niederlagen in Folge: Oberweikertshofen will den Negativtrend brechen

Im Derby gegen Olching kamen die Weikertshofener (hier Kapitän Alexander Greif) mit 0:4 unter die Räder. © Peter Weber

Ein schwieriges Heimspiel wartet auf den SC Oberweikertshofen. Der SV Mering ist am Mittwochabend zu Gast im Waldstadion.

Oberweikertshofen – Nach zwei Niederlagen hat Aufsteiger Oberweikertshofen den guten Saisonstart verspielt. Am Mittwoch gegen den SV Mering – Anstoß im Weikertshofener Waldstadion um 18.30 Uhr – will die Elf von Trainer Dominik Sammer in die Erfolgsspur zurückkehren: „Ich bin mir sogar sicher, dass wir den Platz als Sieger verlassen.“

Die 1:4-Niederlage in Ehekirchen am Sonntagabend sei um zwei Tore zu hoch ausgefallen, meint Sammer rückblickend. „Die Leistung meiner Mannschaft war gut.“ Man müsse nur die Chancen besser nutzen. Ansonsten habe er ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. Er glaubt weiter an die individuelle Klasse seiner Spieler – auch gegen den SV Mering. Neben Kaufering, Ehekirchen und Kempten steht der SVM ganz oben in der Tabelle. „Mering ist schwer zu bespielen“, sagt Sammer. „Eine eingespielte Mannschaft, deren Konstrukt seit Jahren funktioniert.“

Bekommen Weikertshofens Junge eine Chance von Beginn an?

Punkte fordert auch der Sportliche Leiter Uli Bergmann. „Der gute Start ist dahin. Der Abstand zu den Relegationsplätzen schmilzt sonst noch mehr.“ Bergmann glaubt, dass Sammer die Mannschaft umstellen wird und auch den jungen Spielern von Beginn an eine Chance geben wird.

In Ehekirchen wurde Fabian Friedl in der Abwehr vermisst und im Mittelfeld hätte Osman Yontar dem Spiel des SCO gut getan. Auf beide Spieler muss Sammer weiter verletzungsbedingt verzichten. Dazu fallen mit Christian Mühlberger und Marcel Berger zwei weitere Stammkräfte noch aus. Mit Rückkehrer Florian Tremmel besitzt Sammer aber wieder eine Alternative in der Abwehr. (Dieter Metzler)